غوارديولا وهالاند يدعمان رودريغو نجم ريال مدريد بعد إصابته



في لفتة إنسانية تعكس روح الاحترام بين نجوم كرة القدم، بعيداً عن أجواء المنافسة داخل المستطيل الأخضر، حرص مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، وهداف الفريق ايرلينغ هالاند، على زيارة البرازيلي رودريغو غوس نجم ريال مدريد في المستشفى، بعد تعرضه لإصابة استدعت خضوعه للفحوصات الطبية في أحد مستشفيات مدريد، وعلى الرغم من هزيمة سيتي أمام النادي الملكي بثلاثية نظيفة، في مرحلة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، إلا أن الزيارة مثلت بادرة لاقت إشادة واسعة في الأوساط الرياضية، حيث حرص غوارديولا وهالاند على الاطمئنان على الحالة الصحية للاعب البرازيلي، وتقديم الدعم المعنوي له، متمنين له الشفاء العاجل، والعودة سريعاً إلى الملاعب لمواصلة تألقه مع فريقه الملكي.



وأعرب رودريغو عن تقديره لهذه اللفتة الإنسانية، مؤكداً أن مثل هذه المواقف تعكس القيم الحقيقية لكرة القدم، وتبرز روح التضامن بين اللاعبين، مهما اشتدت المنافسة بين الأندية الكبرى.

وتداولت جماهير كرة القدم صور الزيارة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مشيدين بالموقف الذي يعكس جانباً إنسانياً جميلاً في عالم كرة القدم، حيث تبقى الروح الرياضية والاحترام المتبادل حاضرين فوق كل المنافسات،



ودائماً ما يبدي مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إعجابه الكبير بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها البرازيلي رودريغو غوس، نجم ريال مدريد، مشيداً بما يقدمه اللاعب من مستويات مميزة مع الفريق الملكي في مختلف البطولات قبل الإصابة.



وأكد غوارديولا في أكثر من مناسبة، أن رودريغو يعد من أبرز المواهب الهجومية في كرة القدم العالمية حالياً، لما يمتلكه من مهارات عالية، وسرعة في التحرك، وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة، إلى جانب ذكائه التكتيكي داخل الملعب.



ويرى مدرب سيتي أن رودريغو يمثل نموذجاً للاعب العصري، القادر على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو ما يمنح فريقه حلولاً متنوعة في الخط الأمامي، الأمر الذي جعله يحظى بتقدير كبير من قبل المتابعين والخبراء في عالم كرة القدم.



وفي أكثر من مناسبة، تمنى مدرب سيتي وجود اللاعب البرازيلي رودريغو في عرين النادي السماوي.