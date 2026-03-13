بعد انهيار الإنجليز.. تعرف على توقعات الذكاء الاصطناعي لبطل دوري أبطال أوروبا



أكدت منصة «أوبتا» للإحصائيات أن أرسنال الإنجليزي لم يعد المرشح الأبرز للفوز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد تعادله المخيب للآمال 1 ـ 1 مع باير ليفركوزن الألماني في ذهاب دور الستة عشر.



وانهارت الأندية الإنجليزية مع بداية الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، على الرغم من تألقها في مرحلة الدوري، ما جعل حظوظها في الفوز باللقب تتقلص كثيراً.



ورغم تعادل المدفعجية، لا يزال أمامهم فرصة على ملعب الإمارات في مباراة الإياب، وهي المباراة التي لا يزالون فيها المرشح الأوفر حظاً للفوز.



وتوقع حاسوب أوبتا العملاق الذي يرتكز على الذكاء الاصطناعي تغييراً في المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تراجع الأندية الإنجليزية، حيث توقع أن بايرن ميونخ الألماني هو الأقرب للفوز باللقب.



وذكرت «أوبتا» أن احتمال فوز الفريق الألماني، بقيادة هاري كين، بالبطولة 26.3 %، وذلك بعد فوز الفريق على اتلانتا الإيطالي 6 ـ 1، بينما انخفضت احتمالات فوز أرسنال الذي كان المرشح في الأسبوع الماضي إلى 22.1 %.



وجاء برشلونة ثالثاً في التوقعات بنسبة 12.10 %، ثم باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بنسبة 10.17 %، فيما يأتي ريال مدريد في المركز الخامس كمرشح للفوز وفقاً للتوقعات بنسبة 8.34 %، بينما يأتي أتلتيكو مدريد سادساً بـ6.14 %، وليفربول بنسبة 4.64 %، ومانشستر سيتي بنسبة 2.27 %.



وقبل مباريات الذهاب من دور الـ16 هذا الأسبوع، كانت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مهيمنة في تقديرات أوبتا، مدعومة بأداء قوي في دور المجموعات.



واحتلت جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الستة مراكز ضمن أفضل 12 فريقاً، حيث احتلت فرق أرسنال وليفربول وتوتنهام وتشيلسي المراكز الستة الأولى.



وقبل انطلاق أي مباراة من مباريات خروج المغلوب، كان من المتوقع أن يفوز فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز بدوري أبطال أوروبا مرات أكثر بكثير من فرق أي دوري آخر.



وشكل أرسنال النسبة الأكبر من هذه النسبة، بنسبة 26.7 %، بينما اعتبر ليفربول (11.4 %) ومانشستر سيتي (11.1 %) من المنافسين الجادين.



لكن نتائج هذه الجولة الأخيرة لم تسفر عن أي فوز لأي فريق إنجليزي، ومع استقبال شباك الفرق الإنجليزية 16 هدفاً، فقد استقبلت شباكها أهدافاً أكثر من أي وقت مضى في جولة واحدة من دوري أبطال أوروبا.



وتضاءلت آمال مانشستر سيتي، الذي خسر 3 ـ 0 أمام ريال مدريد، بشكل كبير، أما تشيلسي، فتبلغ نسبة فوزه 0.50 %، بينما لا تتجاوز نسبة فوز توتنهام 0.05 %.