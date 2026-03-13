ضربة لمنتخب كندا قبل معسكر مارس

تعرض منتخب كندا لكرة القدم، أحد مستضيفي كأس العالم 2026، لضربة قوية في استعداداته بعدما أعلن المدرب جيسي مارش أن المدافع ألفونسو ديفيز لن يشارك في المباراتين الوديتين المقبلتين أمام أيسلندا وتونس بسبب الإصابة.

وأصيب ديفيز بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، وغادر الملعب متألماً خلال فوز فريقه 6-1 على أتلانتا.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلى الملاعب في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تعرض لها في مارس/آذار 2025.

وتلتقي كندا مع أيسلندا في 28 مارس/آذار، ثم تونس في الأول من أبريل/نيسان، ضمن برنامج الاستعدادات لكأس العالم التي تستضيفها بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال مارش لشبكة «تي إس إن» الرياضية: «قد يستغرق الأمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل عودته».

وأضاف: «من المرجح ألا يكون معنا في مارس، ولا بأس بذلك. سنتركه على الأرجح في ميونيخ ليتعافى تماماً ويعود إلى جاهزيته الكاملة، وأنا واثق من أنه سيفعل ذلك. ليس من السهل العودة من إصابات طويلة الأمد، وعلينا فقط اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان عدم حدوث انتكاسات إضافية».