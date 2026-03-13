ضربة قوية للوحدة قبل الكلاسيكو أمام العين.. إصابة لوكاس بيمنتا في كاحل القدم

تعرض الوحدة لضربة موجعة في خط دفاعه قبل مباراته أمام العين في «الكلاسيكو» المقررة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد إصابة مدافعه لوكاس بيمنتا في الكاحل.

وأصيب بيمنتا في كاحل القدم خلال مباراة فريقه أمام بني ياس في الجولة الـ19، والتي انتهت لمصلحة بني ياس بهدف دون رد.

وكان اللاعب قد استُبدل قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة بعد تعرضه للإصابة عقب تدخل من لاعب وسط بني ياس يحيى نادر، الذي حصل على بطاقة حمراء بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن يجري اللاعب أشعة رنين مغناطيسي، الجمعة، لتشخيص حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.