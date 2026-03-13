مهمتان صعبتان لممثلي مصر في ربع نهائي الكونفدرالية

تنتظر الزمالك والمصري البورسعيدي، ممثلي الكرة المصرية في كأس الكونفدرالية الأفريقية، مواجهتان قويتان في ذهاب دور الثمانية للمسابقة غداً السبت.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفاً على أوتوهو الكونغولي ممثل الكونغو.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو على ملعب ألفونس ماسامبا في الكونغو برازافيل.

ويغيب عن الزمالك محمد عواد حارس المرمى، وسيف جعفر وأحمد حمدي ومحمود جهاد وأحمد حسام إما للإيقاف أو بقرار فني، إلى جانب عدم تعافي عمر جابر من الإصابة.

ويأمل الزمالك في طي صفحة خسارته 0-1 أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المصري البورسعيدي هو الآخر إلى العودة لطريق الانتصارات عندما يستضيف شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على استاد السويس، حيث يعول المصري على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في الجزائر.

وكان المصري قد خسر 0-1 أمام الجونة في الدوري، لكنه ضمن مقعداً في مرحلة التتويج إلى جانب الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا وسموحة وإنبي.