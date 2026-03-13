موعد قمة الأهلي والزمالك في مرحلة التتويج بالدوري المصري

أسفرت قرعة المرحلة الثانية للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، التي سُحبت أمس الخميس، عن مواجهة تجمع الأهلي حامل اللقب مع غريمه الزمالك ضمن الجولة الخامسة يوم الأول من مايو/أيار المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وسحبت رابطة الأندية المصرية المحترفة القرعة الخميس، والتي شملت سبعة فرق ستتنافس فيما بينها على لقب الدوري لموسم 2025-2026، إضافة إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسفرت القرعة أيضاً عن مواجهة الزمالك مع بيراميدز يوم 23 أبريل/نيسان المقبل ضمن الجولة الثالثة، ومواجهة بيراميدز مع الأهلي ضمن الجولة الرابعة يوم 27 من الشهر ذاته.

وتضم مرحلة الحسم أيضاً فرق سيراميكا كليوباترا والمصري وسموحة وإنبي.

وقال طه عزت مدير لجنة المسابقات بالرابطة: «ستكون المواجهات المباشرة هي الفيصل في تحديد البطل والفرق الهابطة، يليها فارق الأهداف ثم الفريق الأكثر تسجيلاً».

وستشهد الجولة الأولى من مرحلة الحسم، التي تنطلق في الثالث من أبريل، مواجهة الزمالك مع المصري البورسعيدي، بينما يستهل الأهلي مشواره بمواجهة سيراميكا كليوباترا، ويلعب إنبي أمام سموحة، في حين يحصل بيراميدز على راحة.

وسيكون الزمالك في راحة من اللعب في الجولة الثانية، بينما يحصل الأهلي على راحة في الجولة الثالثة.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة: «أجرينا القرعة للمرحلة الثانية لإزالة أي لبس مثلما حدث في الموسم الماضي. أصحاب المراكز الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة سيلعبون آخر جولتين في توقيت واحد ولن يكون أحدهم في راحة».

وأضاف: «شهدت المسابقة زيادة في أعداد الجماهير وصلت إلى 40 ألف متفرج في بعض المباريات، ونسعى لزيادة أعداد الأندية الجماهيرية».

وتابع: «سيشهد الدوري زيادة مالية كبيرة في العام المقبل بعد الاتفاق مع جهة راعية جديدة منتصف أبريل، وستتضاعف الجوائز للفرق الأربعة الأولى».

ويتقاسم الزمالك وبيراميدز صدارة جدول ترتيب المرحلة الأولى للدوري برصيد 43 نقطة لكل منهما، ويأتي بعدهما الأهلي حامل اللقب برصيد 40 نقطة.

كما تم سحب قرعة مرحلة تفادي الهبوط، التي ستنطلق في 21 مارس/آذار الجاري بمشاركة 14 فريقاً، على أن تهبط الفرق الأربعة الأخيرة في الترتيب إلى دوري الدرجة الثانية مع نهاية هذه المرحلة.

وسيتم تصعيد ثلاثة فرق فقط من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، ليصبح إجمالي عدد فرق دوري الأضواء 20 فريقاً.

وتتنافس فرق زد، ووادي دجلة، والجونة، والبنك الأهلي، وبتروجت، ومودرن سبورت، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندري، وغزل المحلة، والمقاولون العرب، وحرس الحدود، وكهرباء الإسماعيلية، وفاركو، والإسماعيلي ضمن مجموعة تفادي الهبوط.

ومن المقرر أن تنتهي المسابقة رسمياً يوم 28 مايو/أيار، وهو موعد نهاية مباريات مرحلة تفادي الهبوط، فيما تختتم مباريات مرحلة التتويج يوم 20 من الشهر ذاته، استعداداً لمشاركة منتخب مصر لكرة القدم في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا الشمالية.