نهاية المشوار الدولي للسليتي مع نسور قرطاج

أعلن لاعب الوسط نعيم السليتي، اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب تونس لكرة القدم.

وقال السليتي في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للمنتخب على موقع فيسبوك: «أردت من خلال هذا الفيديو أن أتوجه لكل الشعب التونسي لأعلن أنني قررت وضع حد لمسيرتي الدولية. أعتقد أن الوقت قد حان لمنح الفرصة للشباب الجديد».

وأضاف السليتي (34 عاماً): «المنتخب الوطني له مكانة خاصة جداً في قلبي. لقد عشت معه لحظات لا تُنسى ستظل محفورة في ذاكرتي للأبد. أشكر كل المدربين والأطقم الفنية وزملائي اللاعبين الذين شاركتهم لحظات داخل وخارج الميدان، أنتم جميعاً إخوتي».

ولعب السليتي دوراً محورياً في خط وسط المنتخب خلال السنوات الماضية، واعتزل دولياً بعد مسيرة بدأت عام 2016، خاض خلالها 85 مباراة وسجل 16 هدفاً.