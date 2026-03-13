اختبار قوي للأندية المصرية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يسعى الأهلي، الذي يعاني من تراجع نتائجه في الدوري المصري الممتاز، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام مضيفه الترجي الرياضي التونسي عندما يواجهه في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

وخسر الأهلي آخر مبارياته المحلية أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1، ليظل في المركز الثالث بالمسابقة بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك وبيراميدز ثنائي الصدارة.

وسيلتقي الأهلي مع الترجي في وقت متأخر من مساء الأحد المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب دور الثمانية.

وقال موقع الأهلي إن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمشرف على كرة القدم «حرص على التواصل مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق خلال الأيام الماضية، للوقوف على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بسفر البعثة إلى تونس وتهيئة الأجواء المناسبة للتحضير لمواجهة الترجي».

وكان الأهلي بدأ تحضيراته لمواجهة الترجي بخوض حصتين تدريبيتين على ملعب مختار التتش الخاص بالنادي قبل السفر إلى تونس أمس الخميس، وركز خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب على تنفيذ الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة.

ويدخل الأهلي المباراة بكامل قوته الضاربة، ولا يغيب عن صفوفه سوى ياسين مرعي المصاب في العضلات أثناء مشاركته في مباراة سموحة بالدوري المحلي قبل أكثر من أسبوعين، وكريم فؤاد الذي أصيب بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي في الجولة الماضية.

مواجهة صعبة لبيراميدز

تنتظر بيراميدز، الممثل الثاني للكرة المصرية في دوري الأبطال، مواجهة صعبة عندما يحل ضيفاً على الجيش الملكي المغربي على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط في الدور ذاته في وقت متأخر اليوم الجمعة.

ويدخل بيراميدز، حامل اللقب، المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره مسابقة الدوري المحلي مناصفة مع الزمالك، لكنه سيفتقد خدمات لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي بسبب الإصابة.

وكانت بعثة بيراميدز وصلت مبكراً إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضي، بعدما اختتم الفريق تدريباته على استاد الدفاع الجوي في اليوم ذاته.

واستقر المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على قائمة اللاعبين التي ستخوض مواجهة الجيش الملكي ضمن رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا.

وسيُعوّل المدرب على أحمد الشناوي ومحمود جاد وشريف إكرامي في حراسة المرمى، إضافة إلى تشكيلة تضم أحمد سامي وأسامة جلال ومحمد الشيبي ومحمود مرعي وكريم حافظ في خط الدفاع.

ويضم خط الوسط مهند لاشين ومحمود عبد الحفيظ «زلاكة» وناصر ماهر وعودة فاخوري ومصطفى زيكو وإيفرتون داسيلفا وحامد حمدان وباسكال فيري وأحمد توفيق وأحمد عاطف «قطة» ومصطفى فتحي، فيما يقود خط الهجوم فيستون ماييلي ويوسف أوباما ومروان حمدي ومحمد «دودو» الجباس.