صراع القمة يشتعل.. أرسنال يتمسك بالصدارة وسيتي يبحث عن التعويض

يتطلع أرسنال لمواصلة صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحصد انتصاره الرابع على التوالي، حينما يستضيف إيفرتون غداً السبت ضمن منافسات المرحلة الـ30 للمسابقة.

وتقدم أرسنال خطوة مهمة نحو التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004، عقب فوزه على توتنهام هوتسبير وتشيلسي وبرايتون في المراحل الثلاث الماضية للمسابقة، معوضاً تعادله مع برينتفورد ووولفرهامبتون.

وعزز أرسنال صدارته لترتيب البطولة عقب تلك الانتصارات، إذ يمتلك الآن 67 نقطة بعد خوضه 30 مباراة، مستفيداً من تعثر أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي صاحب الـ60 نقطة من 29 لقاء، الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع ضيفه نوتنغهام فورست في المرحلة الماضية.

ومن المتوقع أن يفتقد أرسنال، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه باير ليفركوزن الألماني أول أمس الأربعاء ببطولة دوري أبطال أوروبا، خدمات لاعب الوسط وقائده مارتن أوديغارد مرة أخرى، حيث لا يزال يعاني من إصابة في الركبة.

ولن تكون مهمة أرسنال سهلة في مواجهة إيفرتون، صاحب المركز الثامن برصيد 43 نقطة، الذي تغلب على مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، إذ سيحاول فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الإمارات.

ويأمل مانشستر سيتي في مداواة جراحه عندما يواجه مضيفه ويستهام يونايتد صاحب المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة، غداً أيضاً على الملعب الأولمبي في لندن.

وتلقى سيتي لطمة قوية في دوري أبطال أوروبا عقب خسارته القاسية 0-3 أمام مضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الـ16، ليصبح قريباً من وداع المسابقة القارية.

ومن المتوقع أن يجري المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعض التغييرات في صفوف فريقه، لمنح عناصره الأساسية فرصة الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الإياب.

وقد يواصل اللاعب الغاني أنطوان سيمينيو الظهور في التشكيلة الأساسية بعدما سجل سبعة أهداف في 13 مباراة منذ انضمامه إلى سيتي قادماً من بورنموث في يناير الماضي.

كما قد يحصل المهاجم المصري عمر مرموش على فرصة المشاركة، بعدما سجل هدفين في فوز مانشستر سيتي 3-1 على نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يشارك لمدة ثماني دقائق فقط أمام ريال مدريد.

ويرغب مانشستر يونايتد في العودة لطريق الانتصارات عندما يستضيف أستون فيلا بعد غد الأحد على ملعب أولد ترافورد، إذ يسعى الفريقان للبقاء ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعد خسارته 1-2 أمام نيوكاسل في المرحلة الماضية، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 51 نقطة أيضاً بفارق الأهداف.

وفي مباراة أخرى، يسعى تشيلسي إلى استعادة توازنه عندما يستضيف نيوكاسل، بعدما خسر 2-5 أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ويعول على مهاجمه جواو بيدرو الذي سجل ثمانية أهداف في آخر ثماني مباريات.

وفي المقابل، يخوض ليفربول حامل اللقب مواجهة صعبة أمام ضيفه توتنهام هوتسبير على ملعب أنفيلد، بينما يعاني الفريق اللندني من سلسلة نتائج سلبية وإصابات عدة في صفوفه.

كما لا يمر ليفربول بظروف مثالية بعد خسارته 0-1 أمام غلطة سراي في دوري الأبطال، وقد يفكر المدرب آرني سلوت في إراحة نجمه المصري محمد صلاح خلال اللقاء.

وتشهد المرحلة مباريات أخرى، إذ يلتقي بيرنلي مع بورنموث، وسندرلاند مع برايتون، وكريستال بالاس مع ليدز يونايتد، ونوتنغهام فورست مع فولهام، وتختتم الجولة بمواجهة برينتفورد مع وولفرهامبتون يوم الاثنين المقبل.