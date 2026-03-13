بني ياس يفوز على الوحدة ويقفز خطوة نحو الأمان

واصل بني ياس صحوته، وحقق فوزاً ثميناً بهدف دون رد على حساب ضيفه الوحدة، اليوم الخميس، على ملعب الشامخة بأبوظبي، في ختام مباريات الجولة 19 من دوري المحترفين. ووضع بني ياس ثلاث نقاط غالية في رصيده، في صراعه للهروب من الهبوط، ليصل إلى النقطة 20 وارتقى للمركز الـ11، بعد أن حقق انتصاره الثالث على التوالي، بينما تواصلت نتائج الوحدة المخيبة، وتجمد رصيد الفريق عند 34 نقطة في المركز الثالث.



سجل هدف المباراة الوحيد، المدافع المالي، محمدو كمارا، قبل نهاية الشوط الأول، بكرة رأسية من عرضية متقنة للمغربي نسيم الشاذلي، في الدقيقة 45+1.

وظهر بني ياس بشكل قوي خصوصاً في شوط المباراة الأول، إذ كانت له الأفضلية الفنية على أرض الملعب، وصنع الفريق فرصاً عدة للتسجيل.



وحاول الوحدة في الشوط الثاني العودة في النتيجة، لكنه واجه دفاعاً منظماً من جانب لاعبي بني ياس، إضافة إلى تألق الحارس فهد الظنحاني.

وعاند الحظ الوحدة في أغرب فرص اللقاء في الدقيقة 78 بعد أن لعب كريستيان بنتيكي كرة رأسية ارتطمت بالعارضة، لترتد للاعب مرة ثانية سددها قوية بيسراه، لكنها ارتدت من القائم.

ولعب بني ياس الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط يحيى نادر في الدقيقة 84 بعد تدخل قوي مع لوكاس بيمنتا بعد العودة لتقنية الفيديو.