من الهيمنة إلى الصدمة.. سقوط جماعي للأندية الإنجليزية في دوري الأبطال



بعد أن شهدت «مرحلة الدوري» بدوري أبطال أوروبا هيمنة وسيطرة واضحة من الأندية الإنجليزية، فرض واقعاً مريراً نفسه على تلك الأندية في بداية الأدوار الإقصائية بعدما شهدت مباريات الذهاب لدور الستة عشر سقوطاً جماعياً لأندية «البريميرليغ»، ما قد يطيح بآمالها في التأهل إلى الدور ربع النهائي والاستمرار بين الكبار.



وكانت خمسة أندية من البريميرليغ نجحت في إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى، وهي أرسنال وليفربول وتوتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي، بينما صعد نيوكاسل عبر الملحق، لكن مع بداية ذهاب دور الـ16 تعرضت 4 أندية لخسائر قاسية أعادت طرح التساؤلات حول قدرتها على مواصلة التفوق أوروبياً.



وخيب ليفربول الآمال بسقوطه خارج أرضه أمام غلطة سراي بهدف دون رد في إسطنبول، في مباراة قدم خلالها الفريق الإنجليزي أداء سيئاً، ما يشير إلى أن مواجهة الإياب لن تكون سهلة، لكن فرصه مازالت قائمة.



النتائج الكارثية جاءت حين تلقى توتنهام هزيمة قاسية من أتليتكو مدريد على ملعب الميتروبوليتانو في مدريد، حيث استقبلت شباكه 5 أهداف، لتكون المهمة في لقاء العودة أشبه بالمستحيلة.

وكرر تشيلسي فضيحة توتنهام بعدما تلقى خسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 5 ـ 2، إذ انهار الفريق اللندني في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لتصبح مهمته في العودة صعبة للغاية.



واستمر سقوط الأندية الإنجليزية مع مانشستر سيتي الذي تعرض لهزيمة قاسية أيضاً أمام ريال مدريد 0 ـ 3 في السانتياغو برنابيو، في ليلة عجز فيها غوارديولا عن إيقاف تفوق ريال مدريد الهائل، وكاد الفريق يخرج بنتيجة أثقل من الثلاثية.



تعادلان فقط خرجت بهما الأندية الإنجليزية ربما أنقذها حظوظهما وإن جاءا بصعوبة، بعد أن تعادل نيوكاسل على ملعبه سانت جيمس بارك أمام برشلونة، حيث كان الفريق قريباً من تحقيق فوز ثمين قبل أن يخطف النادي الكتالوني تعادلاً قاتلاً عبر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لتبقى بطاقة التأهل مفتوحة قبل لقاء الإياب.



أما أرسنال فقد نجا من هزيمة هو الآخر وعاد بتعادل صعب مع باير ليفركوزن 1 ـ 1 أبقى على حظوظه في التأهل وإنقاذ سمعة الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال.



يذكر أن المرة الوحيدة التي تأهلت فيها خمسة أندية إنجليزية إلى الأدوار الإقصائية كانت عام 2017، حين عبر كل من تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، لكن فريقين فقط وصلا لما بعد دور الـ16، وهما ليفربول ومانشستر سيتي.