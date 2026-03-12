نابولي يترقب تعثر ميلان في سباق دوري الأبطال

تتواصل منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم مع انطلاق الجولة الـ29 من المسابقة غداً الجمعة، بمواجهة بين تورينو وضيفه بارما، لكن الأنظار ستتجه بشكل أساسي إلى مباراتي قطبي ميلانو، إنتر ميلان المتصدر ووصيفه ميلان، اللذين سيلعبان أمام أتالانتا ولاتسيو على الترتيب، إضافة إلى مباراة أخرى بين كومو وروما.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة، بفارق سبع نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني، بعدما نجح الفريق الأحمر والأسود في تقليص فارق النقاط إثر تغلبه على إنتر ميلان في «ديربي الغضب» في الجولة الماضية.

ويلتقي إنتر ميلان مع ضيفه أتالانتا بعد غدٍ السبت، حيث يسعى لتعويض جماهيره عن خسارة الديربي.

وتبدو ظروف المنافس أتالانتا قابلة للاستغلال، بعدما مُني الفريق بخسارة ثقيلة على أرضه أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف مقابل ستة أهداف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء، فيما تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وتضاءلت آمال أتالانتا كثيراً في تمثيل إيطاليا في دور الثمانية، خاصة أنه الفريق الإيطالي الوحيد الذي وصل إلى دور الـ16، بعد خروج إنتر ميلان ويوفنتوس من الملحق، وخروج نابولي من مرحلة الدوري.

وعلى الجانب الآخر، فشل إنتر ميلان في تعويض جماهيره عن الخروج أمام بودو جليمت النرويجي في ملحق دور الـ16، لكنه يتصدر الترتيب بفارق من النقاط يجعله قادراً على النهوض مجدداً، وقد تكون مباراة أتالانتا بداية لذلك.

ويحتل أتالانتا المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس السادس وخمس نقاط خلف كومو وروما صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وفي مباراة أخرى، يسعى ميلان إلى تحقيق فوز جديد حينما يحل ضيفاً على لاتسيو في مواجهة قوية تقام الأحد.

وبات ميلان على بعد سبع نقاط فقط خلف إنتر ميلان المتصدر، لكن الفريق الذي تصدر الترتيب لفترة من الموسم الجاري فقد الصدارة مرتين لصالح نابولي وإنتر ميلان، قبل أن ينجح الأخير في الانفراد بالقمة.

ويسعى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري إلى تحقيق الفوز على لاتسيو من أجل الضغط مجدداً على إنتر ميلان في صدارة الترتيب.

وفي الوقت الذي يراقب فيه ميلان خطوات إنتر ميلان ساعياً للاقتراب منه في الصدارة، يبتعد لاتسيو عن صراع القمة وحتى صراع المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

وبدوره، يرغب نابولي، صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة، في الضغط على ميلان عندما يواجه ضيفه ليتشي بعد غدٍ السبت.

ويبتعد نابولي بفارق أربع نقاط خلف ميلان، وسيكون الفوز على ليتشي، صاحب المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، فرصة كبيرة للضغط على ميلان من جهة، وتعزيز فرصه في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتتجه الأنظار يوم الأحد المقبل إلى مواجهة قوية بين كومو وضيفه روما، في لقاء مباشر على المركز الرابع.

ويحتل كومو المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف عن روما صاحب المركز الخامس.

وسيمنح الفوز لأي من الفريقين دفعة كبيرة نحو بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ سينفرد الفائز بالمركز الرابع مع اقتراب العد التنازلي لنهاية الموسم.

وفي باقي المباريات، يلعب أودينيزي مع يوفنتوس، وهيلاس فيرونا مع جنوه، وبيزا مع كالياري، وساسولو مع بولونيا، وكريمونيزي مع فيورنتينا.