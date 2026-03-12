برشلونة وريال مدريد يواصلان الصراع على صدارة «الليغا»

يتطلع فريق برشلونة إلى تعزيز صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستضيف إشبيلية يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ويتربع برشلونة على قمة جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يحتل إشبيلية المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة. ورغم فارق النقاط، يُتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط.

ويرغب برشلونة في تحقيق الفوز للابتعاد بصدارة جدول الترتيب والعودة إلى طريق الانتصارات، خاصة بعد تعادله 1-1 أمام نيوكاسل الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

كما يسعى الفريق الكتالوني إلى الثأر من خسارته 1-4 في مباراة الدور الأول.

ويعيش برشلونة فترة جيدة من النتائج الإيجابية، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري قبل المباراة المقبلة، كما أنه لم يخسر في آخر ست مباريات على أرضه بالمسابقة، وحقق الفوز في جميع هذه المباريات، مسجلاً 18 هدفاً مقابل هدفين فقط في شباكه.

وأظهر برشلونة قوة هجومية واضحة، بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة خلال آخر عشر مواجهات، إذ سجل 23 هدفاً واستقبل ستة أهداف فقط، مع الحفاظ على نظافة شباكه في ست مباريات.

لكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في ظل سعي إشبيلية لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويبدو إشبيلية مستقراً نسبياً رغم مركزه المتأخر، حيث تفادى الخسارة في آخر ثلاث مباريات، بعدما فاز على خيتافي 1-0 وتعادل مع ريال بيتيس 2-2، قبل أن ينهي آخر مبارياته بالتعادل 1-1 أمام رايو فايكانو.

ويعاني إشبيلية خارج ملعبه، إذ حقق فوزاً واحداً فقط في آخر ست مباريات خارج أرضه، مسجلاً سبعة أهداف مقابل استقبال 11 هدفاً.

ويعتمد الفريق على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، آملاً في استغلال أي فرصة أمام دفاع برشلونة الذي يتميز بالقوة والانضباط.

وفي مباراة أخرى، يستضيف ريال مدريد فريق إلتشي بعد غد السبت على ملعب «سانتياجو برنابيو».

وتحمل المباراة أهمية كبيرة لريال مدريد الذي يسعى لمواصلة مطاردته لبرشلونة على صدارة الترتيب، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير 3-0 على مانشستر سيتي الأربعاء الماضي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وهي نتيجة تعزز من فرصه في بلوغ دور الثمانية.

ويسعى الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز على إلتشي ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في مختلف المسابقات والثاني توالياً في الدوري، كما يرغب في العودة للانتصارات على ملعبه، بعدما خسر آخر مباراة خاضها في الدوري على «سانتياجو برنابيو» أمام خيتافي بهدف دون رد.

ويظهر ريال مدريد معدل تسجيل مرتفعاً، حيث سجل نحو 2.2 هدف في المباراة الواحدة خلال آخر عشر مواجهات، بينما يستقبل أقل من هدف واحد في المتوسط، ما يجعله من أخطر الفرق هجومياً في الدوري.

وعلى الجانب الآخر، يحتل إلتشي المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة بعد خوضه العدد نفسه من المباريات، وهو ما يضع الفريق في موقف صعب، لكنه سيحاول تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويعيش إلتشي موسماً صعباً، خاصة خارج أرضه، حيث لم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات خارج ملعبه بالدوري، بعدما خسر خمس مباريات وتعادل مرة واحدة، وسجل سبعة أهداف مقابل استقبال 14 هدفاً.

وكانت آخر مواجهة بين ريال مدريد وإلتشي قد انتهت بالتعادل 2-2، في مباراة شهدت إثارة كبيرة، ومن المتوقع أن يسعى الفريق الملكي لاستغلال خبرته وأفضلية ملعبه لتفادي أي مفاجآت، بينما يأمل إلتشي في تكرار الأداء الجيد وتحقيق نتيجة مفاجئة.

وتفتتح منافسات الجولة غداً الجمعة بمواجهة ديبورتيفو ألافيس مع فياريال.

وتستكمل المباريات السبت، حيث يلتقي جيرونا مع أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد مع خيتافي، وريال أوفييدو مع فالنسيا، وريال مدريد مع إلتشي.

وفي مباريات الأحد، يلتقي ريال مايوركا مع إسبانيول، وريال بيتيس مع سلتا فيجو، وريال سوسيداد مع أوساسونا، إضافة إلى مواجهة برشلونة وإشبيلية.

وتختتم الجولة يوم الاثنين بلقاء رايو فايكانو مع ليفانتي.