بايرن ميونخ يواجه اختباراً صعباً أمام ليفركوزن في «البوندسليغا»

يتطلع نادي بايرن ميونخ لقطع خطوة جديدة في موسمه نحو لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، حينما يحل ضيفاً على باير ليفركوزن في ملعب «باي أرينا» يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من «البوندسليغا».

ويدخل بايرن المباراة متصدراً ترتيب الدوري بفارق مريح، بعدما جمع 66 نقطة من 25 مباراة، محققاً 21 انتصاراً مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة فقط. كما يملك أقوى هجوم في البطولة بتسجيله 92 هدفاً حتى الآن، وهو ما يعكس التفوق الهجومي للفريق البافاري واستقراره الفني خلال الموسم الحالي.

كما يتمتع الفريق البافاري بصلابة دفاعية، إذ استقبلت شباكه 24 هدفاً فقط، ليجمع بذلك بين أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع في المسابقة.

وفي المقابل، يحتل باير ليفركوزن المركز السادس برصيد 44 نقطة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

وقدم ليفركوزن مستويات متوازنة نسبياً في الفترة الأخيرة، حيث حقق انتصارين وتعادلين وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات بالدوري، لكنه فرط في فوز كان في متناول اليد وتعادل على أرضه مع أرسنال الإنجليزي 1-1، بعد تسجيل لاعبه السابق كاي هافيرتز هدف التعادل قبل دقيقة واحدة من النهاية في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

من الناحية الفنية، يعتمد بايرن ميونخ عادة على أسلوب هجومي واضح يقوم على الضغط العالي والتحولات السريعة، مستفيداً من قوة خطه الأمامي وفعاليته أمام المرمى.

وانعكس ذلك في نتائجه الأخيرة، حيث حقق خمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، بما في ذلك فوز كبير في دوري أبطال أوروبا على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 6-1.

أما باير ليفركوزن فيسعى لتقديم كرة قدم متوازنة تجمع بين التنظيم الدفاعي والسرعة في التحولات الهجومية، مع الاعتماد على الانطلاقات من الأطراف وصناعة الفرص عبر اللعب الجماعي.

ويعاني بايرن ميونخ من عدة إصابات في صفوفه، حيث تجددت إصابة المدافع الكندي ألفونسو ديفيز، الذي غادر المباراة أمام أتالانتا بعد 21 دقيقة فقط من مشاركته كبديل لكونراد لايمر، رغم عودته الحديثة من تمزق عضلي وغيابه السابق لفترة طويلة بسبب إصابة في الرباط الصليبي.

ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل جمال موسيالا، الذي خرج مصاباً في الوقت بدل الضائع بعد تسجيله الهدف السادس، وكذلك الحارس يوناس أوربيج، الذي شارك بدلاً من المصاب مانويل نوير واضطر لمغادرة الملعب بمساعدة الفريق الطبي، ما يعمق أزمة الغيابات في صفوف العملاق الألماني.

ومن المرجح أن يقود القناص الإنجليزي هاري كين هجوم بايرن منذ البداية، على أمل مواصلة تألقه اللافت، إذ يتصدر قائمة الهدافين برصيد 30 هدفاً، ويسعى لمطاردة الرقم القياسي للنجم البولندي السابق للنادي البافاري روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 41 هدفاً في موسم 2020-2021.

وفي مباراة أخرى، يستضيف بوروسيا دورتموند فريق أوجسبورج على ملعب «سيجنال إيدونا بارك» يوم السبت، في مواجهة يسعى خلالها «أسود الفيستفاليا» لمواصلة الضغط على بايرن في صدارة الترتيب.

ويحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بفارق 11 نقطة عن بايرن، بينما يأتي أوجسبورج في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ويدخل دورتموند اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على كولن بهدفين مقابل هدف، منهياً سلسلة من التعثرات، معتمداً على قوة هجومه بقيادة الهداف الغيني سيرهو جيراسي، الذي سجل 12 هدفاً هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر، يسعى أوجسبورج لاستعادة توازنه بعد خسارته أمام لايبزيج 2-1، ويعول الفريق على الهجمات المرتدة السريعة رغم معاناته الدفاعية خارج أرضه، حيث فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 10 مباريات بعيداً عن قواعده.

ويفتقد دورتموند خدمات إيمري تشان بسبب إصابة في الركبة، ورامي بن سبعيني للإيقاف، بينما يغيب عن أوجسبورج جيفري جوليويو ويانيك كيتل.

وتنطلق الجولة السادسة والعشرون غداً الجمعة بمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ مع ضيفه سانت باولي. ويلتقي يوم السبت آينتراخت فرانكفورت مع هايدنهايم، وهوفنهايم مع فولفسبورج، وهامبورج مع كولن، على أن تختتم الجولة يوم الأحد بمباريات فيردر بريمن مع ماينز، وفرايبورج مع يونيون برلين، وشتوتجارت مع لايبزيج.