روسينيور يعترف: آخر 15 دقيقة دمرت آمال تشيلسي أمام باريس

اعترف ليام روسينيور، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بأن فريقه عطل نفسه بعدما تحطمت آماله في دوري أبطال أوروبا إثر انهيار متأخر أمام باريس سان جيرمان.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الخسارة 5-2 على ملعب «حديقة الأمراء» تركت تشيلسي على الأرجح يواجه شبح الخروج من دور الـ16 في مباراة الإياب بعد أسبوع، لكن طريقة الهزيمة كانت مؤلمة للغاية، حيث ظل التعادل 2-2 قائماً حتى الدقيقة 74، التي شهدت انهيار تشيلسي وتسجيل سان جيرمان ثلاثة أهداف متتالية.

وقال روسينيور: «نتيجة محبطة للغاية في ليلة كنا سعداء فيها بمعظم فترات المباراة. آخر 15 دقيقة كانت جنونية».

وأضاف: «أتحمل المسؤولية. يجب أن نصبح أفضل في اللحظات التي يحدث فيها تراجع أو أخطاء. يجب أن نحافظ على الهدوء في تلك اللحظات، وأنا أول من يشملني ذلك».

وأكد: «هذه نتيجة مؤلمة، لأنه بعد مرور 75 دقيقة كنا لا نزال في المباراة».

ومن المرجح أن يتعرض روسينيور لتدقيق شديد بشأن اختياراته لحراسة المرمى بعد هذا اللقاء، حيث شارك فيليب يورجنسن ضمن التشكيلة الأساسية بدلاً من روبرت سانشيز، لكن بعد هذا الخطأ يصعب توقع الخطوة التي سيتخذها المدير الفني لاحقاً.

وقال روسينيور: «يرتكب اللاعبون الأخطاء. فيليب ليس أول من يخطئ. في تلك اللحظة، ومع التعادل 2-2، كنا نمتلك الأفضلية».

وأضاف: «قمنا بتعطيل أنفسنا وجعلنا المواجهة صعبة».

واختتم تصريحاته قائلاً: «حتى لو انتهت المباراة 4-2، فهذه ليست أفضل نتيجة، لكننا كنا سنظل في المنافسة. الهدف الخامس كان الأكثر إيلاماً. هذا أمر عليّ أن أجد له حلاً. نحن قريبون جداً من أن نصبح فريقاً متميزاً».