مدرب سان جيرمان: الإياب أمام تشيلسي سيكون صعباً

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن فريقه اضطر للقتال بشدة من أجل الفوز على تشيلسي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وفاز سان جيرمان على تشيلسي 5-2 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب «حديقة الأمراء».

وقال إنريكي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «كانت مباراة صعبة، لكنني أعتقد أن مشجعي سان جيرمان سعداء، لأن النتيجة كانت جيدة. كانت مباراة صعبة لأن الفريقين كانا يحاولان لعب كرة القدم».

وأضاف: «إنها أهم لحظة لنا في هذه المسابقة. نعلم أن مباراة الإياب أمام تشيلسي ستكون صعبة، وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وبمستوى عالٍ أمام فريق صعب».