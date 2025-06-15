دبا الحصن يضم البريق وعزوني.. والحمرية يتعاقد مع ديغو داسيلفا



واصل فريق دبا الحصن لكرة القدم، تحركاته النشطة خلال الميركاتو الصيفي، معززاً صفوفه بصفقات جديدة، بعد ضمه الثنائي الحارس محمد البريق والنجم التونسي لاري عزوني، قادماً من الترجي التونسي، في صفقة انتقال حر لمدة عام، ويعد انضمامه لكشوفات الفريق، إضافة قوية لتشكيلة المدرب المصري طارق السيد المدير الفني الجديد لدبا الحصن.

على جانب آخر، تعاقد نادي الحمرية مع المهاجم البرازيلي ديغو داسيلفا، قادماً من دبا الفجيرة، والذي قاده للتأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل، وتمكن داسيلفا من دخول نادي المئة، بعد تسجيله لـ 100 هدف في دوري الدرجة الأولى «الهواة»، مع 3 أندية، هي: الإمارات والظفرة ودبا الفجيرة، قبل أن ينتقل إلى الحمرية، لخوض مباريات دوري الدرجة الأولى معه الموسم الكروي الجديد 2025- 2026.