خورفكان يكتفي بتعادل خاسر أمام دبا صاحب المركز الأخير

حسم التعادل السلبي مباراة خورفكان وضيفه دبا الفجيرة، التي أقيمت ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، ليكسب كل طرف نقطة خاسرة، رفعت رصيد خورفكان إلى 20 نقطة في المركز العاشر، ودبا إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر «الأخير»، ولا تزال وضعية دبا حرجة للغاية بعد مرور 19 جولة على انطلاقة المسابقة.



لم يرتقِ الشوط الأول إلى مستوى تطلعات جماهير الفريقين، في ظل النهج الدفاعي الحذر، الذي اعتمده مدربا الفريقين منذ البداية، خشية استقبال هدف مبكر قد يربك الحسابات مع صافرة الانطلاق. ورغم الأفضلية النسبية لفريق خورفكان ومحاولاته المتكررة لتهديد مرمى الحارس محمد الرويحي فإن تحركات الثنائي إيلتون فيلبي وأحمد جشك لم تنجح في تغيير النتيجة، التي ظلت سلبية.



في المقابل راهن مدرب دبا الروماني ماريوس بانايت على العائد من الإصابة المهاجم العراقي مهند علي «ميمي»، غير أن دفاع خورفكان فرض عليه رقابة لصيقة، حدّت من خطورته، ومع استمرار الحذر التكتيكي، وقلة الفرص الحقيقية، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي أداء ونتيجة.



واستمر الأداء الرتيب خلال الشوط الثاني دون تغيير في النتيجة، التي بقيت على حالها سلبية، ليعلن حكم اللقاء يحيى الملا نهاية المواجهة بلا غالب أو مغلوب، وبتعادل سلبي خاسر بين الفريقين.