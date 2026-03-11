مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بطلاً لكأس منصور بن زايد لكرة القدم



توج فريق «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» بطلاً للنسخة الـ13 من البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» بركلات الترجيح 5–3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. وأقيمت البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم «اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة»، بالتعاون مع «اتحاد الإمارات لكرة القدم» و«رابطة المحترفين الإماراتية».



وتجسد البطولة اهتمام سموه وحرصه الدائم على دعم الرياضة والحركة الشبابية في الدولة، وتعزيز دور الفعاليات الرمضانية في تشجيع المجتمع على تبني أسلوب رياضي نشط، يسهم في رفع جودة الحياة، ونشر ثقافة الرياضة وتوطيد أواصر الترابط بين المشاركين في بيئة إيجابية محفزة.



وشهد معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، ختام البطولة على «ملعب قصر الإمارات» بأبوظبي، وتوج الفريق الفائز بالكأس.

حضر الختام معالي راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، وحمد عبدالرحمن المدفع، المستشار في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعدد من المسؤولين في الديوان، وممثلي الشركات الراعية، ومختلف وسائل الإعلام، والقطاع الرياضي في الدولة.



وأكد معالي أحمد الحميري أن النجاح الاستثنائي، الذي حققته النسخة الثالثة عشرة يجسد الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في دعم الرياضة بالدولة، وأضاف: «هذه البطولة أصبحت منصة رائدة لترسيخ قيم التواصل والترابط المجتمعي في أجواء رمضانية مميزة، وإن رعاية سموه الدائمة واهتمامه بجعل الرياضة ركيزة لجودة الحياة انعكسا بوضوح على تطور البطولة فنياً وتنظيمياً، لتواصل مسيرتها الناجحة، التي انطلقت منذ سنة 2012 أحد أبرز الملتقيات الرياضية المؤسسية.



من جانبه أشاد راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالمستوى التنافسي الرفيع، قائلاً: «نبارك لفريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء هذا اللقب المستحق، ونثمن الروح الرياضية العالية، التي ميزت الفرق الـ16 المشاركة، وقد كانت هذه النسخة استثنائية بتزامنها مع «عام الأسرة»، حيث نجحنا في توسيع نطاق الفعاليات لتشمل الأنشطة الرقمية والمجتمعية، مؤكدين التزامنا بتقديم حدث، يجمع بين التميز الميداني والتفاعل الأسري والمجتمعي».



وعلى هامش البطولة شهدت منطقة المشجعين عدداً من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية، أبرزها كأس البلاي ستيشن للناشئين «10–17 سنة»، التي تُوّج بلقبها سعيد طارق الحبسي بعد منافسات حماسية بين المشاركين، في أجواء تفاعلية مميزة، أقيمت تزامناً مع «عام الأسرة».