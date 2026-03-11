احتفالية «التحية العسكرية» تتصدر المشهد بين لاعبي الجزيرة



واصل لاعبو دوري المحترفين رسائل دعمهم للقوات المسلحة وجنودها البواسل، وذلك خلال مباريات دوري أدنوك، في خطوة تؤكد على التحام كل فئات المجتمع أمام الاعتداءات الصاروخية التي تتعرض لها الدولة حالياً.



وخطف مشهد احتفالية لاعبي الجزيرة بالهدف الأول في مرمى الظفرة في مباراة الفريقين الأنظار، دعماً للقوات المسلحة التي تتصدى بنجاح للهجمات الصاروخية من إيران.



وفاز الجزيرة على الظفرة 2-1، مساء أمس الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على إستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.



وعقب تسجيل سايمون بانزا الهدف الأول في مرمى الظفرة، قام مجموعة من لاعبي الجزيرة بتأدية التحية العسكرية في لقطة احتفالية على أرض الملعب تعبيراً عن تقديرهم لصقور القوات المسلحة وتضحياتهم في حماية الدولة من الاعتداءات الإيرانية السافرة.



وقاد بانزا الجزيرة إلى تحقيق انتصار مهم على الظفرة بتسجيله هدفين، في أول ثنائية يحرزها اللاعب منذ انضمامه إلى الدوري الإماراتي، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 15، وأضاف الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 54.



وتقام مباريات دوري أدنوك للمحترفين بشكل طبيعي على الرغم من التهديدات الصاروخية الإيرانية، في رسالة تؤكد على الأمان الذي تتمتع به الدولة رغم الاعتداءات، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي، إذ أقيمت قبل أيام ثلاث مباريات مؤجلة من الجولة الـ 16، وانطلقت، الثلاثاء، مباريات الجولة 19 بمواجهتي الجزيرة والظفرة، والبطائح مع عجمان.



وتستكمل مباريات الجولة اليوم وغداً بمواجهات قوية، حيث يلتقي شباب الأهلي مع كلباء، والشارقة مع النصر، وخورفكان مع دبا، ويستقبل بني ياس نظيره الوحدة، وتختتم بالقمة التي تجمع بين العين والوصل.