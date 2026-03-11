إيران تلمح لمقاطعة مونديال 2026

استبعد وزير الشباب والرياضة الإيراني، أحمد دنيا مالي، مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم للرجال بسبب الحرب الدائرة حالياً، مشيراً إلى أنه «لا توجد أي إمكانية للمشاركة».

ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار انسحاب إيران من المونديال المقبل نهائياً.

وكان منتخب إيران قد تأهل إلى كأس العالم، التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 18 يوليو 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعات أمام بلجيكا ومصر ونيوزيلندا في مدن أمريكية، حيث ستقام المباراتان الأوليان في إنجلوود بولاية كاليفورنيا، فيما تقام المباراة الثالثة في سياتل.

كما ألمح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، إلى أن المقاطعة قد تأتي أيضاً على خلفية الأحداث التي أحاطت بالمنتخب النسائي في كأس أمم آسيا للسيدات، المقامة حالياً في أستراليا.

وقررت ست لاعبات من المنتخب الإيراني للسيدات البقاء في أستراليا بعد حصولهن على تأشيرات إنسانية من الحكومة الأسترالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه سيمنح هذه التأشيرات إذا لم تفعل ذلك السلطات الأسترالية.

وتساءل تاج: «أي شخص عاقل سيرسل منتخب بلاده إلى الولايات المتحدة إذا كانت بطولة كأس العالم سيتم تسييسها كما حدث في أستراليا؟».

وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد كتب على حسابه في تطبيق «إنستغرام» أنه تلقى رسالة من ترامب خلال اجتماع جرى بينهما أمس الثلاثاء، تفيد بأن المنتخب الإيراني «مرحب به بالطبع للمشاركة في البطولة بالولايات المتحدة»، رغم الحرب.

ويشار إلى أن النسخة المقبلة من كأس العالم ستقام بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي.