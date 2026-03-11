تودور في مرمى الانتقادات بعد استبدال حارس توتنهام مبكراً

تعرض إيجور تودور، المدير الفني المؤقت لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لانتقادات حادة، لكنه دافع عن قراره باستبدال الحارس أنتونين كينسكي بعد 17 دقيقة من لقاء النادي اللندني مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقدم كينسكي أداء كارثياً في مباراة الفريقين، التي أقيمت بالعاصمة الإسبانية مدريد أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني 5-2 على نظيره الإنجليزي.

واتخذ المدرب الكرواتي قراراً جريئاً بإشراك كينسكي (22 عاماً) أساسياً للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام أتلتيكو، لكن فرصة الحارس الشاب للتألق تحولت إلى كارثة بعد انزلاقه، ما سمح لماركوس يورينتي بتسجيل هدف مبكر لأتلتيكو بعد ست دقائق.

ثم استقبل كينسكي هدفاً آخر في الدقيقة 14 من النجم الفرنسي المخضرم أنطوان جريزمان، وبعد 92 ثانية سدد كرة ضعيفة سمحت للأرجنتيني خوليان ألفاريز بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض بسهولة في الشباك الخالية.

وتوجه كريستيان روميرو، قائد توتنهام، إلى تودور قبل أن يستأنف أتلتيكو المباراة، وتم إيقاف كينسكي لحين ظهور الحكم الرابع، ليحل محله الحارس الأساسي الإيطالي جوليلمو فيكاريو.

وعانق كل من روميرو وكيفن دانسو، لاعبي توتنهام، كينسكي أثناء مغادرته أرض الملعب، بينما توجه الحارس التشيكي مباشرة إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس.

وسرعان ما لحق به بدلاء توتنهام، جواو بالينيا وكونور جالاجر ودومينيك سولانكي، رفقة دين بريل، بعد ليلة محبطة في مدريد للحارس، الذي خاض مباراته الثالثة عشرة فقط مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتهم الحارس بيتر شمايكل، أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب الدنمارك، تودور بـ«إنهاء مسيرة كينسكي» بعدما قرر استبداله.

ودافع مدرب توتنهام عن قراره بإشراك كينسكي ثم استبداله بعد المباراة، قائلاً: «خلال 15 عاماً من التدريب لم أفعل ذلك قط. كان من الضروري الحفاظ على اللاعب والفريق».

وأضاف تودور، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «إنه موقف لا يصدق. سترون. كان القرار صائباً قبل المباراة في ظل الظروف الراهنة».

وتابع: «كان فيكاريو تحت ضغط كبير، بالإضافة إلى وجود منافسة أخرى على مركز حراسة المرمى، وتوني حارس مرمى ممتاز. لذا كان قراري صائباً».

وأكد تودور: «شرحت لتوني، حتى بعد المباراة، أنه الشخص المناسب وحارس مرمى جيد. لسوء الحظ حدثت هذه الأخطاء في مباراة مهمة كهذه».

وكشف المدرب الكرواتي: «لقد اعتذر وقدم اعتذاراً للفريق. الفريق يدعمه، وأنا أيضاً. تحدثت معه، وهو يتفهم الموقف ويتفهم سبب خروجه. وكما قلت سابقاً، هو حارس مرمى ممتاز. نحن جميعاً معاً. الأمر لا يتعلق بلاعب واحد».

وكان شمايكل صرح خلال تغطية شبكة «سي بي إس» في الولايات المتحدة للمباراة بأن «هذا الاستبدال سيؤثر سلباً على مسيرته الكروية. لقد قضى على مسيرته تماماً».

من جانبه، وصف بول روبنسون، حارس مرمى توتنهام السابق، قرار تودور باستبدال كينسكي، في تعليقه على المباراة في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، بأنه «محطم للثقة»، مضيفاً: «لم أر مثل هذا في ملاعب كرة القدم من قبل».

وفي حديثه على قناة «تي إن تي سبورتس»، قال جو هارت، حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق: «قلبي مفطور عليه. لقد مر بـ14 دقيقة كارثية. تلك الانزلاقة والهدف الثالث. لا أدري ماذا أقول. أنا حزين للغاية على هذا الشاب. فريق توتنهام هذا مشتت تماماً».

أما الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، والذي يلعب حالياً في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا، فأعرب عن دعمه لحارس توتنهام الشاب.

وكتب دي خيا على حسابه الرسمي في موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي رسالة لكينسكي قال فيها: «لا أحد ممن لم يلعبوا كحراس مرمى يمكنه أن يدرك مدى صعوبة اللعب في هذا المركز. ارفع رأسك وستعود أقوى».