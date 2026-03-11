ارتفاع كبير في القيمة السوقية لـ7 لاعبين خلال الموسم الحالي

كشف آخر تحديث لموقع «ترانسفير ماركت» لشهر مارس 2026 عن قفزات كبيرة في القيمة السوقية لعدد من المواهب الشابة، حيث فرض الدوري الألماني نفسه كأكبر «منصة تصدير» للنجوم في القارة الأوروبية، وسجلت «البوندسليغا» نسب ارتفاع غير مسبوقة في قيمة عدد من نجومها، تجاوزت في بعض الحالات حاجز 3000%.

وبحسب تقارير إلكترونية وصحف أوروبية، فإن لاعب بايرن ميونخ كارل (18 عاماً) يعد العنوان الأبرز لهذا التحول، إذ قفزت قيمته السوقية من 1.5 مليون يورو إلى 60 مليون يورو. ويعد اللاعب الشاب من خريجي أكاديمية النادي «البافاري»، حيث تحول في موسم واحد من ناشئ واعد إلى أحد أبرز ركائز مستقبل الكرة الألمانية.

ويأتي بعده الإيفواري يان ديوماندي، لاعب لايبزيغ، بعدما استقرت قيمة الجوهرة الإيفوارية عند 45 مليون يورو. ويعد اللاعب، الذي استقطبه لايبزيغ من ليغانيس مقابل مبلغ زهيد، أحد أبرز المواهب الصاعدة، حتى بات يُعرف في أروقة النادي الألماني بـ«ميسي الجديد» بفضل مهاراته العالية وسرعته الاستثنائية.

كما يتواجد اللاعب الألماني سعيد الملا، من أصول لبنانية، نجم فريق كولن (19 عاماً)، بعد أن ارتفعت قيمته من 3 ملايين إلى 40 مليون يورو. ووضع أداء الملا في الدوري الألماني اللاعب تحت أنظار أندية «البريميرليغ»، التي بدأت بالفعل في تقديم عروض رسمية لضمه.

ويمتد تألق لاعبي «الماكينات» خارج البوندسليغا، حيث يبرز النجم الألماني نيك وولتميد مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. وبعد رحلة ناجحة من بريمن إلى شتوتغارت ثم نيوكاسل، ارتفعت قيمته السوقية إلى نحو 70 مليون يورو. ونجح المهاجم الألماني فارع الطول في إثبات كفاءته في «البريميرليغ»، ليصبح أحد أغلى المهاجمين الألمان على مستوى العالم.

وفي إسبانيا، ارتفعت القيمة السوقية للتركي أردا غولر، نجم ريال مدريد، من 45 مليوناً إلى 90 مليون يورو. ورغم المنافسة الشرسة داخل النادي الإسباني، استغل النجم التركي الشاب دقائق مشاركته بفاعلية، ليؤكد أنه أحد رهانات «الميرنغي» الناجحة للمستقبل.

ولم يكن النجم الفرنسي مايكل أوليس، لاعب بايرن ميونخ القادم من كريستال بالاس، يتوقع أن يصبح الأغلى في الدوري الألماني بعد موسمه الاستثنائي مع النادي البافاري، حيث ارتفعت قيمته السوقية إلى 130 مليون يورو، ليصبح الجناح الأغلى في «البوندسليغا».

كما انضم لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا إلى باريس سان جيرمان قادماً من بورتو عام 2022 مقابل 41 مليون يورو، ليكرس نفسه كأحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا. وخلال الموسم الحالي ارتفعت قيمته من 80 مليون يورو إلى 110 ملايين يورو، ويعد نجم البرتغال هدفاً محتملاً لريال مدريد الإسباني.