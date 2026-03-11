فليك: التعادل مع نيوكاسل نتيجة إيجابية لبرشلونة

أعرب هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن ارتياحه ورضاه بتعادل فريقه 1-1 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبادر هارفي بارنز بالتسجيل لمصلحة نيوكاسل في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، الذي أقيم على ملعب «سانت جيمس بارك»، معقل الفريق الإنجليزي، قبل أن يتعادل لامين يامال لبرشلونة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

ويرى فليك أن برشلونة خرج بنتيجة إيجابية من اللقاء، حيث قال: «لو سألتموني قبل المباراة عن نتيجة 1-1، لكنت راضياً تماماً».

وأضاف المدرب الألماني في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عقب المباراة: «لم نقدم أداءً جيداً بالكرة. فقدنا الكثير من الكرات وارتكبنا أخطاءً سهلة، وهذا ما كان يريده نيوكاسل».

وأوضح فليك: «عندما يستحوذ لاعبو نيوكاسل على الكرة، يكون انتقالهم سريعاً وفعالاً، فهم يمتلكون العديد من اللاعبين الديناميكيين والسريعين للغاية، لذا لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لنا».

واختتم مدرب برشلونة حديثه قائلاً: «لكن في النهاية، أكثر ما أعجبني في فريقي هو تكاتفنا الدفاعي، فقد كان أداؤنا الدفاعي ممتازاً الليلة».

وكان برشلونة تعرض لضغط كبير في أغلب فترات المباراة، وهو ما جعل لاعبيه ومديره الفني راضين عن التعادل، الذي أجّل حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لمباراة الإياب، المقررة يوم الأربعاء المقبل على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني.

ويحتاج كل فريق إلى الفوز من أجل التأهل لدور الثمانية، فيما يعني التعادل في الوقت الأصلي اللجوء إلى الوقت الإضافي، ثم إلى ركلات الترجيح حال استمرار النتيجة.

يُذكر أن هذه كانت المباراة الثانية بين برشلونة ونيوكاسل في النسخة الحالية من دوري الأبطال، حيث فاز الفريق الإسباني 2-1 في لقاء الفريقين على الملعب ذاته خلال مرحلة الدوري في سبتمبر /أيلول الماضي.