صدامات أوروبية مرتقبة في ثمن نهائي دوري المؤتمر

تستعد جماهير كرة القدم الأوروبية لمتابعة مباريات ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، التي تقام غداً الخميس، وتشهد مواجهات قوية تتضمن بعض المفاجآت والقصص المثيرة لكل لقاء.

البداية ستكون بمواجهة قوية تجمع بين سامسون سبور التركي ورايو فايكانو الإسباني.

ويقدم فريق سامسون سبور مستويات رائعة بعد تأهله بفوز كاسح بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الملحق على شكينديا.

ويبرز مهاجمه الدولي التشادي ماريوس موانديلمادجي بعد تسجيله هدفين في آخر مباراة، ما يجعله في صدارة صراع هدافي المسابقة.

من جانبه، يدخل رايو فايكانو الإسباني المباراة بطاقة هجومية عالية، إذ يملك الفريق أفضل معدل تهديفي لكل مباراة (2.17 هدف مقابل 1.89 لسامسون سبور)، بعد تجاوزه الملحق بفضل إنهائه المرحلة الأولى في المركز الخامس.

ويلتقي ألكمار الهولندي مع سبارتا براغ التشيكي في مواجهة خارج التوقعات.

ونجح ألكمار في تجاوز عقبة نوح في الملحق بعد التعثر ذهاباً، حيث قاد سفين مينجانس الفريق للفوز بتسجيل هدفين في انتصار كبير بنتيجة 4-0 على ملعبه، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في ثماني مباريات.

في المقابل، يعود سبارتا براغ إلى المنافسات بعد موسم ممتاز في الدوري المحلي، أنهى خلاله سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية.

وتستمر مواجهات الأندية الطامحة في دوري المؤتمر بمباراة تجمع رييكا الكرواتي، بطل الدوري المحلي، مع ستراسبورغ الفرنسي.

وشهد الفريق الفرنسي تغييراً إدارياً بعد تعيين جاري أونيل في يناير /كانون الثاني خلفاً لليام روسينيور الذي انتقل لتدريب تشيلسي الإنجليزي، واستمرت النتائج الإيجابية مع انتصارات محلية على ليل وموناكو وليون.

في المقابل، قدم رييكا أداءً جيداً في الملحق بعد فوزه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي أومونيا.

كما يلتقي ليخ بوزنان البولندي مع شاختار دونيتسك الأوكراني.

وحقق ليخ بوزنان فوزاً مريحاً بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الملحق ضد كوسبو كويبو، بقيادة مهاجمه ميكاييل إيشاك الذي سجل خمسة أهداف حتى الآن، بينما يعد الفريق البولندي ثاني أفضل خط هجومي بعد سامسون سبور برصيد 15 هدفاً.

في المقابل، يتصدر شاختار نسب الاستحواذ في البطولة بنسبة 65%، مع سجل يضم أربعة انتصارات وتعادلاً وخسارة واحدة في مرحلة الدوري، ما يعكس أسلوبه المسيطر في المباريات.

ويستضيف كريستال بالاس الإنجليزي فريق أيك لارناكا القبرصي، الذي سبق وأن فاز على بالاس بنتيجة 1-0 على ملعب سيلهرست بارك.

ويعرف الفريق القبرصي بصلابته الدفاعية، إذ استقبل هدفاً واحداً فقط هذا الموسم، واحتل المركز الثامن دون هزيمة في مرحلة الدوري، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الفريق الإنجليزي الذي يسعى لحسم المباراة لصالحه.

وبعد تأهله بصعوبة ضد ياجيلونيا في الوقت الإضافي، يواجه فيورنتينا الإيطالي فريق راكوف البولندي وصيف الدوري المحلي.

ويمتلك راكوف ثاني أفضل خط دفاع في الدوري بعد استقبال هدفين فقط، ولم يحقق أي انتصار على الفرق الإيطالية في المسابقات الأوروبية السابقة، ما يمنح فيورنتينا أفضلية معنوية قبل لقاء الإياب.

ويلتقي سيلجي السلوفيني مع أيك أثينا اليوناني.

وتأهل سيلجي إلى دور الـ16 بعد التغلب على دريتا من كوسوفو في مباراة ملحق مثيرة، ويحظى الفريق بهجوم متكامل حيث ساهم تسعة لاعبين في تسجيل 14 هدفاً.

في المقابل، يخوض أيك أثينا مواجهة صعبة بعد خسارته 1-3 في الجولة الأولى من مرحلة الدوري أمام سيلجي، لكنه استعاد الثقة بعد سلسلة من المباريات دون هزيمة.

ويلتقي سيجما أولوموك التشيكي مع ماينز الألماني.

وتأهل ماينز بعد موسم جيد تضمن انتصارات على فيورنتينا الإيطالي وسامسون سبور التركي، بينما نجح سيجما أولوموك في تفادي الإقصاء بعد احتلاله المركز الرابع والعشرين بفضل فارق الأهداف.

ويدخل الفريق التشيكي المواجهة بثقة بعد فوزه الصعب على لوزان سبورت السويسري في الملحق.