اتحاد الكرة المصري يوضح سبب استبعاد حمزة عبد الكريم من معسكر منتخب الشباب

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007 استبعاد حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة الإسباني، من الانضمام إلى معسكر الشهر الجاري، الذي سيتخلله مباراتان وديتان أمام الجزائر.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي مساء الثلاثاء، إلى أن وائل رياض، المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب مواليد 2007، اتخذ قراراً فنياً مدروساً بإعفاء اللاعب حمزة عبد الكريم من المشاركة في المعسكر المقبل للفريق، المقرر في الفترة من 23 مارس الحالي وحتى 31 من الشهر نفسه، والذي يتخلله لقاءان وديان أمام المنتخب الجزائري.

وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار فلسفة الجهاز الفني في التعامل مع اللاعبين المحترفين، بما يحقق مصلحة اللاعب ويسهم في تطوير مستواه البدني والفني، خصوصاً مع ارتباطات حمزة عبد الكريم الرسمية المهمة مع فريق برشلونة الإسباني للشباب خلال فترة الأجندة الدولية.

وأضاف الاتحاد المصري لكرة القدم: «حرصاً على منح اللاعب فرصة أكبر لاكتساب الاحتكاك التنافسي والخبرة الميدانية في بيئة أوروبية متطورة، ونظراً لتأخر مشاركته مع فريقه بسبب إنهاء الأوراق اللازمة، فقد تم التوافق على بقائه مع ناديه، إيماناً بأن تطوره الحالي سينعكس إيجابياً على أدائه مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة».

وكشف البيان أن القرار جاء أيضاً بعد تواصل وائل رياض هاتفياً مع اللاعب للإشادة بمستواه المتميز خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد إحرازه هدفاً وتسببه في ركلة جزاء في مباراته الأخيرة مع فريق برشلونة تحت 19 عاماً.

وأشار البيان إلى أن اللاعب أبلغ مدربه بامتلاكه فرصة للمشاركة أيضاً مع الفريق الثاني للنادي الإسباني خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم في تعزيز خبراته وتطوير مستواه الاحترافي.

يُذكر أن حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عاماً، انتقل من الأهلي إلى برشلونة في أوائل فبراير /شباط الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع بند يسمح بانتقاله نهائياً مقابل ثلاثة ملايين يورو.