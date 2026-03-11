أستون فيلا يواجه ليل في لقاء ثأري بالدوري الأوروبي

تنطلق مباريات ذهاب دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم غداً الخميس، حيث تقام ثماني مباريات في اليوم نفسه.

وتأهلت الفرق الثمانية الأولى في ترتيب مرحلة الدوري بالمسابقة مباشرة إلى دور الستة عشر، فيما تنافست الفرق التي احتلت المراكز من التاسع وحتى الرابع والعشرين على البطاقات الثماني المتبقية لبلوغ الدور.

وستكون مواجهة أستون فيلا الإنجليزي ومضيفه ليل الفرنسي ذات طابع ثأري، خاصة بعدما خرج ليل على يد الفريق الإنجليزي من دور الثمانية في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي الموسم قبل الماضي.

وفي تلك المواجهة، فاز أستون فيلا ذهاباً 2-1، ثم فاز ليل في مباراة الإياب على ملعبه بالنتيجة ذاتها، لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي ومن ثم إلى ركلات الترجيح التي فاز بها الفريق الإنجليزي 4-3.

ويعلم أستون فيلا جيداً أن منافسه لن يترك فرصة الثأر، لكنه يملك ميزة إقامة مباراة الإياب على ملعبه، ولذلك سيسعى فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى تحقيق فوز مريح في الذهاب لتجنب السيناريوهات المفاجئة في الإياب.

لكن أستون فيلا لا يمر بأفضل أحواله، خاصة بعد تراجعه إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري، بعدما كان متقدماً بفارق النقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد وتشيلسي، حيث خسر مباراتين من آخر ثلاث مواجهات له في الدوري، وكانت إحداهما أمام تشيلسي برباعية، ليتجمد رصيده عند 51 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن تشيلسي وبفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.

وبينما يسعى الفريق إلى تأمين مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عبر الدوري، تكتسب مسابقة الدوري الأوروبي أهمية كبيرة بالنسبة لإيمري، الذي سبق له الفوز بها مع إشبيلية ثلاث مرات ومع فياريال مرة واحدة.

ويدرك المدرب الإسباني أن إضافة اللقب الخامس له في الدوري الأوروبي سيكون إنجازاً كبيراً، كما سيمنح فريقه بطاقة التأهل المباشر إلى مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حال تعذر الحفاظ على مركزه في الدوري.

لكن ليل سيكون خصماً قوياً لأستون فيلا، خاصة بعدما قدم الفريق الفرنسي أداءً جيداً في الملحق المؤهل لدور الستة عشر.

وخسر ليل على ملعبه أمام ريد ستار الصربي بهدف نظيف، لكنه نجح في الفوز خارج أرضه بهدفين دون رد ليخطف بطاقة العبور.

وفي مواجهة إيطالية خالصة، يحل روما ضيفاً على مواطنه بولونيا.

ويدخل روما المواجهة ساعياً إلى بلوغ الدور المقبل، في ظل سعيه لتحقيق اللقب مع مدربه جيانبييرو جاسبريني، الذي فاز بالبطولة مع أتالانتا في موسم 2023-2024.

وتعد هذه المواجهة الأولى بين الفريقين على مستوى البطولات القارية، وكان روما قد فاز في اللقاء الوحيد الذي جمعهما حتى الآن في بطولة الدوري بهدف نظيف، فيما تقام مباراة الدور الثاني من المسابقة المحلية في 26 أبريل /نيسان المقبل.

وقبل ذلك الموعد، الذي قد يكون مؤثراً في محاولات روما للتقدم إلى مراكز دوري أبطال أوروبا بعدما فقد المركز الرابع لصالح كومو، يبحث فريق جاسبريني عن تحقيق فوز مريح في الذهاب قبل العودة إلى ملعب «الأولمبيكو».

وعلى الجانب الآخر، يأمل بولونيا بقيادة مدربه فينتشنزو إيتاليانو في تأمين بطاقة العبور إلى دور الثمانية، خاصة بعدما تجاوز عقبة بران النرويجي في الملحق.

وفي باقي المباريات، يحل ليون الفرنسي ضيفاً على سيلتا فيجو الإسباني، ويلعب بورتو البرتغالي في ضيافة شتوتجارت الألماني، فيما يواجه نوتنجهام فورست الإنجليزي ضيفه ميتيلاند الدنماركي، ويحل ريال بيتيس الإسباني ضيفاً على باناثينايكوس اليوناني، ويستضيف فرايبورج الألماني فريق جينك البلجيكي، ويلعب فرينكفاروشي المجري مع سبورتنج براجا البرتغالي.

وتقام مباريات الإياب في هذا الدور يوم الخميس من الأسبوع المقبل، 19 مارس /آذار.