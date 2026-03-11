بانزا يقود الجزيرة إلى عبور الظفرة

واصل الجزيرة صحوته محققاً انتصاره الرابع على التوالي بعد تغلبه على مضيفه الظفرة 2-1، على استاد حمدان بن زايد، في افتتاح مباريات الجولة الـ19 من دوري المحترفين. ورفع الجزيرة رصيده إلى 34 نقطة، في المركز الرابع، فيما تجمد الظفرة عند النقطة 18 في المركز الحادي عشر.



وقاد سايمون بانزا الجزيرة للفوز بتسجيله هدفي فريقه في الدقيقتين 15 و54، فيما سجل هدف الظفرة المغربي محمد الخلوي في الدقيقة 48.



وفرض الجزيرة أفضليته مبكراً وسيطر على مجريات اللعب أغلب فترات اللقاء، مستفيداً من النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض الذين لعبوا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24 بعد طرد اللاعب روستاند دجوه. وافتتح بانزا التسجيل من متابعة لرأسية نبيل فقير التي ارتدت من يد الحارس أمجد السيد. وتعادل المغربي محمد الخلوي للظفرة مطلع الشوط الثاني.



وأعاد بانزا التقدم للجزيرة بالهدف الثاني وهدف الفوز برأسية قوية ليهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة، بينما يواصل الظفرة تراجع نتائجه في المباريات الأخيرة، ويدخل مناطق الخطر.