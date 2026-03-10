الإسبان ملوك التمريرات الناجحة في كأس العالم



مع استمرار العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تتواصل حكايات وقصص وأرقام البطولة الأهم في كرة القدم، والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر.



ومع تبقي 93 يوماً على انطلاق المونديال، استعرض الفيفا أرقام نجم إسبانيا وبرشلونة السابق، تشافي هيرنانديز، الذي توج مع منتخب بلاده باللقب في جنوب أفريقيا عام 2010، إذ أكمل تشافي 93 في المئة من محاولات التمرير في هذا النهائي، ليسهم في تتويج إسبانيا بنجمتها الأولى.



وساعد تشافي الملقب بـ «المايسترو» و«محرك الدمى»، على تسجيل رقم قياسي جديد لعدد التمريرات الناجحة في نسخة واحدة من كأس العالم، برصيد 599 تمريرة، وقد تم تحطيم هذا الرقم لاحقاً، من قبل خليفته في خط وسط منتخب إسبانيا، رودري، الذي أكمل 638 تمريرة من أصل 684 محاولة (بنسبة 93 في المئة أيضاً)– في قطر 2022.



وحصد تشافي جائزة «أفضل لاعب في المباراة»، في انتصار إسبانيا على البرتغال بنتيجة 1-0 في دور الستة عشر، وعلى ألمانيا في نصف النهائي، إذ قدم في المباراة الأخيرة التمريرة الحاسمة لهدف كارليس بويول.



كما قطع لاعب وسط برشلونة مسافة أطول من أي لاعب آخر في النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم: 80 كيلومتراً، وهي مسافة تعادل ماراثونين، بينما جاء باستيان شفاينشتايغر في المركز الثاني، بمسافة أقل بـ 400 متر.