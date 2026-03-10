«درون» تضع رودري في قبضة الشرطة



من المنتظر أن تستجوب الشرطة البريطانية اللاعب الإسباني رودري بعد عدة شكاوى من جيران اللاعب بتعرضهم لانتهاك الخصوصية.



وذكرت تقارير صحافية أن مجموعة من جيران النجم الإسباني الحائز الكرة الذهبية الموسم قبل الماضي تقدموا بشكوى رسمية إلى مديري المباني التي يقطنون فيها، بضرورة التواصل مع إدارة المبني الذي يقطن فيه النجم الإسباني بسبب استخدام النجم الإسباني طائرة بدون طيار «درون» تسبب في انتهاك خصوصيتهم حيث يشك العديد من سكان المنطقة - حسب زعمهم - أن رودري يقوم بتصويرهم بطائرته المسيرة.



وقال أحد السكان: «أعيش مع زوجتي في طابق مرتفع، اخترته حتى أكون بعدياً عن أعين الناس، لكن يبدو أن هذا الأمر لن يتحقق مع وجود رودري وطائرته المسيرة، فأنا أجدها على بعد متر واحد مني، هذا انتهاك واضح للخصوصية».



وقالت شرطة مانشستر في بيان إنها تلقت مجموعة شكاوى وإن ضباطها يقومون بالتحقيق بشأن الأمر.