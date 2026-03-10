ذكريات نهائي دوري الأبطال 2019 تعود في مواجهة أتلتيكو وتوتنهام

من المقرر أن يحضر ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الأسبق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مباراة النادي اللندني ضد مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء.

ويحل توتنهام ضيفاً على أتلتيكو في العاصمة الإسبانية مدريد، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وستعيد هذه المباراة ذكريات مؤلمة لتوتنهام بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» عام 2019، عندما كان بوتشيتينو مدرباً للفريق الإنجليزي.

وتشير مصادر لوكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» إلى أن المدرب الأرجنتيني (54 عاماً) سيحضر المباراة كضيف شرف من نادي أتلتيكو مدريد.

وسيحظى بوتشيتينو، الذي يتولى حالياً تدريب منتخب الولايات المتحدة، بفرصة مشاهدة لاعب الوسط الأمريكي جوني كاردوسو، إضافة إلى إلقاء نظرة على فريقه السابق.

وكان مشجعو توتنهام قد هتفوا باسم بوتشيتينو خلال خسارة الفريق 1-2 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي، كما ارتبط اسم المدرب كثيراً بالعودة إلى العاصمة البريطانية لندن منذ رحيله عن النادي عام 2019.

ويستعد بوتشيتينو لقيادة المنتخب الأمريكي في كأس العالم هذا الصيف على أرضه، لكن عقده سينتهي بعد انتهاء المونديال.