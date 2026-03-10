إقبال جماهيري كبير.. نفاد تذاكر الترجي والأهلي في دوري الأبطال

ذكرت تقارير إعلامية تونسية، اليوم الثلاثاء، أن تذاكر مباراة الترجي التونسي مع الأهلي المصري في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم نفدت بالكامل بعد وقت قصير من طرحها أمس الاثنين.

وتقام المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء الأحد المقبل، بعدما نفدت جميع التذاكر التي طُرحت عبر شبكة الإنترنت.

ومن المتوقع حضور أكثر من 35 ألف متفرج، أغلبهم من حاملي الاشتراكات السنوية في مدرجات استاد رادس، وفق السعة المحددة من قبل السلطات الأمنية.

وأعلنت إدارة الترجي، عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع «فيسبوك»، أن التدريبات ستكون مفتوحة أمام الجماهير يومي الأربعاء والجمعة، على أن تُفرض السرية على باقي الحصص التدريبية استعداداً للمباراة.