فابريغاس على رادار ريال مدريد لخلافة أربيلوا

يبدو أن بحث إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن مدرب جديد هذا الصيف سيكون مختلفاً، إذ إن جميع المدربين الستة السابقين الذين تم تعيينهم في النادي سبق لهم اللعب للفريق الملكي أو العمل داخله، لكن يبدو أن إدارة النادي تتجه هذه المرة إلى خيارات أخرى غير مألوفة.

وتناولت تقارير إخبارية اسم الألماني يورجن كلوب كخيار محتمل لقيادة ريال مدريد في الفترة المقبلة، لكن هناك شكوكاً حول رغبته في استئناف مسيرته التدريبية التي توقفت منذ ما يقرب من عامين.

كما تم ترشيح أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الإنجليزي، وماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان الإيطالي، كخيارين محتملين من أصحاب الخبرة لخلافة ألفارو أربيلوا، المدير الفني الحالي، كما يعد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، من بين المرشحين أيضاً.

في المقابل، كشفت تقارير حديثة أن المدرب الحالي قد يحتاج إلى «معجزة» للاحتفاظ بمنصبه بعد نهاية الموسم.

ويعد الإسباني سيسك فابريغاس، المدير الفني الحالي لفريق كومو الإيطالي، الاسم المفاجئ الذي برز كمرشح لتولي منصب المدير الفني لريال مدريد.

وكشف موقع «إل ديسماركي» الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن إدارة ريال مدريد تعتقد أن فابريغاس يمتلك المهارات القيادية اللازمة لتولي المهمة، رغم قلة خبرته التدريبية نسبياً.

وأضاف التقرير أن إدارة الريال تابعت مسيرة فابريغاس عن كثب، مشيراً إلى أن مسؤولي النادي كانوا يرغبون في ضمه كلاعب قبل عودته إلى الغريم التقليدي برشلونة.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة ريال مدريد تقدر الشخصية القيادية التي يتمتع بها فابريغاس ومعرفته باللعبة، وتعتقد أنه يمتلك المهارات اللازمة لتدريب الفريق الأبيض مستقبلاً.

ونشأ فابريغاس بالقرب من مدينة برشلونة، وكان جزءاً من جيل «لاماسيا» الذي ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، قبل انتقاله لاحقاً إلى أرسنال الإنجليزي.

وبعد عودته إلى برشلونة كلاعب لمدة ثلاث سنوات، فإنه من المتوقع أيضاً أن يعود فابريغاس إلى النادي الكتالوني مستقبلاً، ولكن هذه المرة في منصب المدير الفني.

ويقدم كومو نتائج جيدة للغاية في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، برصيد 51 نقطة من 28 مباراة.

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر.