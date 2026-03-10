جولة أفريقية للايبزج الألماني

يستعد نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي لكرة القدم لاستضافة فريق لايبزج الألماني في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد بمدينة بريتوريا يوم 29 مايو المقبل.

وأكد الناديان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أن لايبزج، الناشط في الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، سيسافر إلى جنوب أفريقيا في جولة تستغرق أربعة أيام بعد انتهاء الموسم الحالي، وتختتم بمباراة واحدة أمام بطل جنوب أفريقيا.

وقال يوهان بلينج، المدير العام لنادي لايبزج، في تصريحات إعلامية: «تعد جنوب أفريقيا سوقًا كروية واعدة للغاية ووجهة ثقافية مميزة لنادينا وللدوري الألماني. إن الشغف الذي تمارس به كرة القدم هنا يتوافق تمامًا مع هدفنا المتمثل في إلهام الناس حول العالم بأسلوب لعبنا الهجومي المكثف، وكذلك مع كرة القدم لدينا بشكل عام».

وأضاف بلينج: «بعد جولات ناجحة في الولايات المتحدة والبرازيل، نتطلع الآن بشوق كبير إلى السفر إلى جنوب أفريقيا لأول مرة وملاقاة ماميلودي صن داونز، النادي الذي ساهم في تشكيل كرة القدم الأفريقية لسنوات ويحظى بشهرة دولية واسعة».

يذكر أن فريق لايبزج، الذي شارك لأول مرة في الدوري الألماني عام 2016، توج منذ ذلك الحين بلقبين في كأس ألمانيا وبلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020، ويتواجد حاليًا في المركز الخامس بترتيب الدوري الألماني هذا الموسم.

في المقابل، يستعد صن داونز لمواجهة ضيفه الملعب المالي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يتطلع الفريق الملقب بـ«البرازيليين» للتتويج بلقبه الثاني في المسابقة القارية بعد نسخة عام 2016.