إصابة مفاجئة لنيمار تهدد عودته إلى منتخب البرازيل

سيغيب نيمار عن مباراة سانتوس أمام ميراسول في الدوري البرازيلي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء بسبب إجهاد عضلي مستمر، مما يوجه ضربة جديدة لآمال المهاجم في العودة إلى تشكيلة منتخب البرازيل قبل كأس العالم.

وقال نادي سانتوس إن غياب اللاعب يأتي كإجراء احترازي، لكن التوقيت غير مناسب، إذ إن مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي نظم رحلة من ريو دي جانيرو إلى ساو باولو لمشاهدة نيمار (34 عامًا) أثناء اللعب.

وقالت مصادر مرتبطة بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب الوطني لرويترز إن غياب نيمار عن مباراة الثلاثاء قوبل بالدهشة والإحباط من جانب الاتحاد البرازيلي وأنشيلوتي، الذي كان يأمل في تقييم اللاعب رقم 10 عن قرب.

وأوضح أنشيلوتي سابقًا أنه لن يختار سوى اللاعبين الجاهزين تمامًا والقادرين على تلبية متطلبات منتخب البرازيل من الناحية البدنية.. وقد يكلف غياب نيمار عن مباراة اليوم اللاعب فقدان مكان في قائمة المنتخب الوطني التي ستعلن في 16 مارس، استعدادًا لمواجهتي فرنسا وكرواتيا الوديتين في 26 و31 من الشهر ذاته.

ولم يلعب نيمار، الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفًا في 128 مباراة، مع منتخب بلاده منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لعدة إصابات خطيرة في أربطة الركبة أعاقت عودته.

ومنذ عودة نيمار إلى نادي سانتوس، الذي نشأ فيه، قادمًا من السعودية في يناير 2025، أظهر لمحات من مستواه المعهود، لكنه عانى من صعوبة في الحفاظ على أدائه في سلسلة مباريات متتالية.

وتشمل خيارات الهجوم في المنتخب البرازيلي عددًا من اللاعبين الجاهزين بدنيًا، مثل فينيسيوس جونيور، وإستيفاو، ورافينيا، وجواو بيدرو، وجابرييل مارتينيلي، وإندريك، وإيجور جيسوس، وماتيوس كونيا.

وسيواصل أنشيلوتي زيارته لتجنب ترك انطباع بأنه ذهب لرؤية نيمار فقط، رغم أن هذا كان السبب الرئيسي لرحلته.

ومن المتوقع أن يكون نيمار جاهزًا للمشاركة في مباراة الأحد المقبل ضد كورينثيانز على ملعب فيلا بيلميرو. ومع ذلك، سيحضر أنشيلوتي مباراة بوتافوجو وفلامنجو في ريو دي جانيرو في اليوم ذاته، مع تكليف مساعديه بمراقبة مباراة كورينثيانز.

ويبدو أن الوقت ينفد أمام نيمار، إذ من المقرر أن تعلن البرازيل عن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم في مايو المقبل، بينما تقام نهائيات البطولة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.