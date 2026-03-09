قبل مواجهة الزمالك.. رئيس نادي إنبي يثير الجدل بتصريحات غريبة

تفاعل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي والتي أطلقها قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقه والزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، واعتبرها البعض غريبة ولا تتسق مع أهمية اللقاء بالنسبة لإنبي.

ويلتقي الزمالك وإنبي يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري، إذ يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي، فيما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 27 نقطة.



وقال الشريعي عبر قناة «أون سبورت» المصرية إنه لم يخصص مكافآت استثنائية للاعبي إنبي من أجل تحفيزهم قبل مباراة الزمالك، مؤكداً أن مثل هذه المواجهات لا تحتاج إلى حوافز إضافية.

وأضاف أن رؤيته مختلفة لهذه المباراة لأن هدف إدارة إنبي منذ بداية الموسم أن يكون الفريق في مجموعة الهبوط، وليس ضمن السبعة الأوائل في مجموعة المنافسة على القمة، وذلك لإتاحة الفرصة لخوض عدد أكبر من المباريات وتجربة عدد من العناصر الشابة بهدف تصعيدهم للفريق الأول في المستقبل.



وأوضح أن هدفه منذ البداية كان التواجد في المركز الثامن وهو ما تحقق حالياً وكلامي لا يعني أنني أريد خسارة مواجهة الزمالك بالتأكيد.

واعتبر الكثيرون أن حديث رئيس نادي إنبي غريب أن يصدر في هذا التوقيت قبل المباراة، حيث يملك إنبي فرصة الانضمام إلى الفرق الـ7 الأوائل في جدول ترتيب الدوري في حالة فوزه على الزمالك، والابتعاد عن مجموعة الهبوط، فيما اعتبر آخرون أن تصريحات رئيس إنبي تقوض مبدأ المنافسة في ظل صراع ثلاثي على لقب الدوري بين الزمالك وبيراميدز والأهلي.

وختم الشريعي، مؤكداً أن تصريحاته لا تعني بأي حال الرغبة في خسارة مواجهة الزمالك، لكنه في الوقت ذاته راضٍ عما حققه إنبي خلال الموسم.