«الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«الشؤون التنموية وأسر الشهداء» إلى نهائي كأس منصور بن زايد



تأهل فريقا الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء إلى نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026. تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين، بهدف دعم الحركة الرياضية الشبابية وتعزيز التنافس الإيجابي في أجواء رمضانية متميزة.



ويسدل الستار على النسخة الثالثة عشرة من البطولة، اليوم الثلاثاء، بالمباراة النهائية، على ملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، إذ ينتظر أن يأتي النهائي حماسياً ومثيراً في ظل رغبة كلا الفريقين في معانقة اللقب الغالي.



وتأهل فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء إلى المباراة النهائية بعد تغلبه بصعوبة على فريق قطاع الخدمات المساندة بهدفين مقابل هدف بعد مباراة مثيرة.

وافتتح الشؤون التنموية وأسر الشهداء التسجيل مبكراً عن طريق اللاعب تياجو بالكاجوي، وعزز باولو غوستافو النتيجة بالهدف الثاني، ورغم محاولات قطاع الخدمات المساندة للعودة وتقليصه للفارق عبر اللاعب إنجي درون كوامي، إلا أن الصلابة الدفاعية لـ«الشؤون التنموية» حافظت على التقدم حتى صافرة النهاية، فيما حصد اللاعب تياجو بالكاجوي جائزة أفضل لاعب في المباراة.



أما فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية فقد صعد للنهائي عقب فوزه بنفس النتيجة 2-1 على فريق المركز الوطني للمناصحة، وحملت ثنائية الفريق توقيع ياسين خنيشي وجوناثان كوجيا، فيما سجل هدف المناصحة جوليان مارك.

ويسبق النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين قطاع الخدمات المساندة والمركز الوطني للمناصحة، حيث يسعى كل فريق لحصد الميدالية البرونزية.