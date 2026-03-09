البطائح وعجمان وجهاً لوجه في صراع النجاة والطموح

يحتضن استاد خالد بن محمد، في الساعة التاسعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء، مواجهة مرتقبة تجمع بين البطائح وضيفه عجمان، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يحمل شعار النقاط الثلاث ولا شيء غيرها.



ويدخل «الراقي» المواجهة تحت ضغط كبير، إذ يقبع في المركز الـ14 والأخير برصيد 13 نقطة، ما يجعل الفوز ضرورة ملحّة لبدء رحلة الخروج من منطقة الخطر. ويبحث البطائح عن كسر صيام الانتصارات الممتد منذ 14 يناير الماضي، عندما حقق فوزاً ثميناً على الشارقة بهدفين دون رد في الجولة العاشرة، قبل أن تتعثر نتائجه بعدها، إلى جانب الثأر من خسارته للقاء الدور الأول أمام مضيفه عجمان بهدف دون مقابل.



وفي المقابل، يدخل «البرتقالي» اللقاء بهدف تعزيز موقعه في وسط جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع برصيد 23 نقطة، ويطمح للعودة سريعاً إلى سكة الانتصارات بعد خسارته الجولة الماضية أمام الوحدة بهدفين دون مقابل.



وأكد مدرب البطائح فرهاد مجيدي أهمية المواجهة، مشدداً على أن فريقه بحاجة ماسة إلى النقاط الثلاث لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وأوضح أن البطائح قدم مستويات جيدة في العديد من المباريات السابقة، مشيراً إلى أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة في أكثر من مواجهة، بعدما ظهر اللاعبون بأداء قوي ومنافسة كبيرة.

وأضاف مجيدي أن الفريق المنافس يتمتع بانضباط تكتيكي واضح، معرباً عن أمله في أن يكون الفوز في مباراة الغد بداية حقيقية لتحسن نتائج الفريق والتقدم في جدول الدوري.



من جانبه، أكد مدرب عجمان غوران توفيغدزيتش، أن مواجهة البطائح لن تكون سهلة، موضحاً أن المنافس فريق منظم يعتمد على التكتل الدفاعي والانطلاق عبر الهجمات المرتدة.

وأشار إلى أن لاعبي عجمان جاهزون للمباراة ويتمتعون بدوافع كبيرة، لتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكداً أن مثل هذه المباريات تتطلب تركيزاً وعملاً جماعياً طوال 90 دقيقة. وأضاف: «نحترم البطائح كثيراً، لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق نتيجة جيدة، وما نحتاج إليه هو دعم الجماهير لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية».