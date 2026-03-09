الظفرة يبحث عن نقاط الأمان أمام الجزيرة المتوهج

يستضيف الظفرة على ملعبه باستاد حمدان بن زايد، عند التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، فريق الجزيرة في مواجهة تحمل الكثير من الدوافع لكلا الفريقين، ضمن الجولة الـ19 من دوري المحترفين. ويبحث الظفرة صاحب الأرض عن الفوز وثلاث نقاط تعزز من مساعيه للابتعاد عن مناطق الخطر، إذ يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.



وتراجعت نتائج الظفرة في المباريات الأخيرة بعد البداية النارية للموسم في الدوري، إذ لم يتمكن الفريق من تحقيق أي انتصار في آخر 7 مباريات، ما أدى إلى تراجعه في الترتيب، بعدما كان في المركز السابع، ودخوله إلى صراع الهروب من الهبوط، وبات يحتاج إلى نقاط الأمان.



وقال المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش، مدرب الظفرة، إنه رغم صعوبة مواجهة الجزيرة إلا أن الخروج بنتيجة إيجابية ليس بالأمر المستحيل، مشدداً على أن الظفرة في حاجة ماسة إلى النقاط في هذه المرحلة من أجل تعزيز فرصه في البقاء في دوري المحترفين، مطالباً لاعبيه بأن يكونوا مثل الجنود في أرض الملعب، خصوصاً أن مواجهة الجزيرة تتطلب أداء قتالياً.



ولن تكون مهمة الظفرة سهلة أمام الجزيرة الذي يمر بحالة من التوهج مؤخراً، بعدما حقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية لأول مرة هذا الموسم، واستعاد جزءاً كبيراً من توازنه رغم ابتعاده عن صراع المنافسة باحتلاله المركز الرابع برصيد 31 نقطة، إلا أنه أمام فرصة خطف المركز الثالث، حيث الفارق بينه وبين الوحدة ثلاث نقاط.



ونجح الجزيرة في تحقيق الفوز في آخر 3 جولات على حساب الشارقة بخماسية والوحدة في الديربي 2-1 وعلى كلباء بالنتيجة نفسها، ومنذ الانتقالات الشتوية وانضمام الثنائي الجديد ميلسون وميلوني، إلى جانب عودة نبيل فقير للتوهج، وتألق سايمون بانزا ومحمد النني، يقدم الفريق مستوى جيداً، بعد أن شهد الأداء تحولاً كبيراً عما ظهر عليه الفريق في بداية الموسم.