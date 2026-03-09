هالاند يقترب من العودة قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

يتوقع أن يعود إيرلينج هالاند للمشاركة مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم في مباراته المقبلة أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، بعدما قضى عطلة نهاية الأسبوع الماضية يتدرب على تحسين سرعته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن المهاجم النرويجي لم يسافر مع مانشستر سيتي لخوض مباراة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، التي فاز فيها الفريق على نيوكاسل يوم السبت الماضي، حيث قام جوسيب جوارديولا، المدير الفني، بعملية تدوير للاعبين.

وكانت هذه هي المرة الثانية في ثلاث مباريات التي يغيب فيها هالاند، بعدما غاب أيضًا عن المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على ليدز بسبب كدمة.

وقال جوارديولا: «لم أفكر في السماح له باللعب، وأنا أفضل أن يتدرب ليستعيد حساسية المباريات».

وأضاف: «بعد الإصابة، عندما يعود، يواجه دائمًا بعض الصعوبة في استعادة الإيقاع الحقيقي الكامل للسرعة».

وكان من بين اللاعبين الآخرين الذين تم إراحتهم ولم يشاركوا كبدلاء في ملعب سانت جيمس بارك: جيانلويجي دوناروما، وروبن دياز، ومارك جويهي، ورودري، وبرناردو سيلفا.

أما أنطوان سيمينيو، ورايان شرقي، وفيل فودين، فقد شاركوا فقط في المراحل الأخيرة من المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

وسيقوم مانشستر سيتي برحلته الثانية إلى سانتياجو برنابيو هذا الموسم بعد غد الأربعاء، عندما يواجه ريال مدريد في مباراة الذهاب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وربما تأتي هذه المباراة في وقت مبكر لريكو لويس، الذي غاب عن آخر أربع مباريات للفريق.

وقال جوارديولا: «لديه مشكلة في الكاحل، تورم طفيف، لكنه قريب من العودة».

ويأمل مدرب مانشستر سيتي أيضًا أن يعود الثنائي ماتيو كوفاسيتش ويوشكو جفارديول قبل نهاية الموسم.