وديتان أمام تنزانيا في برنامج إعداد منتخب مصر للناشئين

أبدى حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب الناشئين المصري مواليد 2009، رضاه التام عن سير المعسكر الإعدادي الحالي للمنتخب، استعدادًا للتصفيات الأفريقية.

وقال حسين عبد اللطيف، في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري اليوم الاثنين، إن المعسكر حقق أهدافه المرجوة حتى الآن بفضل تكاتف الجميع.

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يدخر جهدًا في توفير كل الإمكانات والاحتياجات اللازمة للجهاز الفني واللاعبين، مما أسهم في خلق أجواء احترافية تساعد على التركيز التام في التدريبات والمباريات الودية المقررة ضمن البرنامج الموضوع.

وأوضح أن المعسكر، الذي انطلق في الرابع من مارس الحالي، سيستمر حتى موعد السفر في الحادي والعشرين من الشهر ذاته، معتبرًا أن هذه الفترة الزمنية كافية لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل تطبيق الأفكار التكتيكية المطلوبة.

وكشف عبد اللطيف عن خوض المنتخب مواجهتين وديتين أمام منتخب تنزانيا يومي 14 و17 مارس الحالي، قبل التوجه إلى مدينة بنغازي الليبية لمواجهة منتخبات تونس والمغرب وليبيا والجزائر خلال الفترة من 27 مارس وحتى 5 أبريل المقبل، ضمن التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.