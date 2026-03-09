دياز يشهر إسلامه وماني ينظف الحرم.. مشاهد إنسانية لنجوم الكرة في رمضان

يحمل شهر رمضان كل عام الكثير من المعاني الإنسانية والروحانية، ولا يقتصر تأثيره على حياة الناس العاديين فقط، بل يمتد أيضًا إلى نجوم كرة القدم حول العالم الذين يحرصون خلال هذا الشهر الفضيل على تقديم نماذج ملهمة في التواضع والعمل الخيري ومساعدة الآخرين، في مشاهد حظيت بإشادة واسعة من الجماهير.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول أنباء حول اعتناق نجم المنتخب المغربي إبراهيم دياز الدين الإسلامي، وقال اللاعب في تصريح مؤثر بعد اعتناقه الإسلام: «اليوم اخترت الطريق الذي شعرت فيه بالطمأنينة الحقيقية، اخترت الإسلام عن قناعة وإيمان، وأسأل الله أن يثبتني ويهديني إلى الطريق الصحيح.. هذا القرار لم يكن سهلاً، ولكنه كان نابعًا من قلبي... والحمد لله على نعمة الإسلام».

وتستند الرواية المتداولة إلى تصريحات منسوبة لإمام أحد المساجد في العاصمة الإسبانية مدريد، يدعى عادل الهاشمي، والذي أكد حضور دياز لأداء الصلوات والمشاركة في مأدبة إفطار جماعية خلال شهر رمضان في المركز الثقافي الإسلامي، في صورة تعكس ارتباطه بالهوية الدينية والإنسانية.

وفي منحى آخر، خطف النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر الأنظار مجددًا بعد انتشار صور ومقاطع له أثناء قيامه بأعمال تنظيف في محيط الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة برفقة زوجته، في مشهد لاقى إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الكثيرون نموذجًا للتواضع رغم النجومية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، الذي عرف دائمًا بأعماله الخيرية ودعمه المستمر للمجتمعات الفقيرة في بلده السنغال.

ولم يكن المشهد مختلفًا بالنسبة للنجم الشاب لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، الذي تداولت الجماهير مقاطع له خلال رمضان برفقة جدته وهما يشاركان في توزيع سلال رمضانية على العائلات المحتاجة، في صورة عفوية تجسد روح التضامن والتكافل التي تميز هذا الشهر المبارك، وتعكس القيم الإنسانية التي يحملها اللاعب الصاعد، الذي أصبح واحدًا من أبرز المواهب في كرة القدم الأوروبية.

وتؤكد هذه المواقف أن نجوم كرة القدم قادرون على تقديم رسائل إنسانية مؤثرة خارج المستطيل الأخضر، خاصة خلال شهر رمضان الذي يذكر الجميع بقيم العطاء والتواضع والتكافل بين الناس.

وتبقى مثل هذه المشاهد سببًا إضافيًا في زيادة ارتباط الجماهير بلاعبيها المفضلين، ليس فقط لما يقدمونه من مهارات كروية، بل أيضًا لما يعكسونه من أخلاق وقيم إنسانية تعزز صورة الرياضة كرسالة إيجابية في المجتمع.