أياكس يعين أوسكار جارسيا مدربًا حتى نهاية الموسم

أعلن أياكس أمستردام، بطل أوروبا السابق، الانفصال عن مدربه المؤقت فريد خريم وتعيين الإسباني أوسكار جارسيا مدربًا للفريق حتى نهاية الموسم، وذلك عقب الخسارة خارج أرضه أمام جرونينجن وتراجعه في ترتيب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم.

ووصل جارسيا إلى النادي الشهر الماضي لقيادة الفريق الثاني لأياكس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، لكنه سيتولى الآن تدريب الفريق الأول في محاولة لحجز مقعد في البطولات الأوروبية للأندية الموسم المقبل.

ودفعت الخسارة 3-1 على ملعب جرونينجن يوم السبت الماضي النادي إلى اتخاذ قرار التغيير. وفاز أياكس مرة واحدة فقط في آخر سبع مباريات، وتراجع من المركز الثالث إلى الخامس برصيد 44 نقطة، متأخرًا بفارق 24 نقطة عن المتصدر أيندهوفن وخمس نقاط عن فينوورد صاحب المركز الثاني.

ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز في الدوري الهولندي إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يشارك الأول والثاني مباشرة في دور المجموعات.

وتولى خريم منصب المدرب المؤقت منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلفًا لجون هيتينخا، وسيعود الآن إلى منصبه كرئيس لإدارة التدريب في أكاديمية أياكس، بعدما أُقيل هيتينخا بسبب سوء النتائج.

وقال يوردي كرويف، المدير الرياضي الجديد للنادي، في بيان: «الأشهر المقبلة مهمة جدًا للنادي. لا يزال أمامنا ثماني مباريات، وعلينا الاستفادة منها إلى أقصى درجة».

ويعرف جارسيا (52 عامًا) كرويف جيدًا، إذ لعبا معًا في برشلونة.