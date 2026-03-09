مدرب العراق يطلب تأجيل مباراة ملحق كأس العالم

دعا الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب العراق، إلى تأجيل مباراة فريقه في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم هذا الشهر، وذلك في ظل الفوضى التي تشهدها حركة السفر بسبب الأوضاع الحالية.

ويتخوف العراقيون من عدم تمكنهم من نقل لاعبيهم وطاقمهم إلى المكسيك للمشاركة في المباراة المقررة مع بوليفيا أو سورينام في مونتيري في 31 مارس/آذار بسبب قيود السفر في الشرق الأوسط.

وقال أرنولد إن حصر تشكيلة المنتخب على لاعبين مقيمين خارج العراق سيؤثر سلباً على فرص التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.

وقال لوكالة الأنباء الأسترالية المستقلة (أسوشيتد برس): «لن تكون تشكيلتنا المثلى، ونحن بحاجة إلى أفضل فريق متاح للعب في أهم مباراة للبلاد منذ 40 عاماً، الشعب العراقي شغوف جداً بكرة القدم لدرجة الجنون، وعدم تأهلهم لكأس العالم منذ 40 عاماً هو على الأرجح السبب الرئيسي الذي دفعني لقبول هذه المهمةـ لكن في هذه المرحلة، ومع إغلاق المطار، نعمل جاهدين على إيجاد بديل آخر».

ومن المقرر أن تلتقي بوليفيا وسورينام في قبل نهائي الملحق الدولي في مونتيري في 26 مارس/آذار لتحديد الفريق الذي سيواجه العراق في النهائي بعدها بخمسة أيام.

وأضاف أرنولد: «في رأيي، إذا أجل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المباراة، فسيمنحنا ذلك الوقت الكافي للاستعداد بشكل جيد، فلتلعب بوليفيا ضد سورينام هذا الشهر، ثم قبل أسبوع من كأس العالم نلعب ضد الفائز في الولايات المتحدة؛ الفائز في تلك المباراة يستمر والخاسر يشد الرحال، ويعمل رئيس اتحادنا عدنان درجال على مدار الساعة في محاولة للتخطيط والاستعداد لتحقيق حلم الجميع في العراق، لذا نحتاج إلى اتخاذ هذا القرار بسرعة».

وتقام نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

ولم يرد فيفا على طلب التعليق على مقترح أرنولد.