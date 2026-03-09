العين يستضيف الوصل في اختبار قوي.. وشباب الأهلي يبحث عن القمة

يخوض العين المتصدر اختباراً صعباً عندما يستضيف الوصل يوم الخميس في قمة الجولة 19 من الدوري الإماراتي لكرة القدم للمحترفين، فيما يسعى شباب الأهلي، حامل اللقب وثاني الترتيب، للتقدم إلى الصدارة ولو مؤقتاً عندما يستضيف كلباء المتعثر يوم الأربعاء.

ويتصدر العين الترتيب بعد 18 جولة من المسابقة، بعدما حصد 44 نقطة من 13 انتصاراً وخمسة تعادلات، مقابل 43 نقطة لشباب الأهلي، ويبدو أنهما أصبحا الثنائي المتنافس على اللقب، في ظل ابتعاد الوحدة ثالث الترتيب بفارق عشر نقاط عن الصدارة، مع تبقي ثماني جولات على نهاية الموسم.

وتنطلق الجولة 19 من الدوري غداً الثلاثاء بمباراتين، إذ يحل الجزيرة، رابع الترتيب والذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية ليرفع رصيده إلى 31 نقطة، ضيفاً على الظفرة صاحب المركز 11، والذي لم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات.

وسيحاول البطائح، متذيل الترتيب، العودة إلى الانتصارات بعد ست مباريات دون فوز، حين يستضيف عجمان صاحب المركز السابع.

وستتجه الأنظار إلى استاد راشد يوم الأربعاء عندما يستضيف شباب الأهلي، الذي فقد أربع نقاط بعد تعادله في آخر مباراتين ليفقد فرصة الانفراد بالصدارة، منافسه كلباء المتعثر الذي حقق انتصاراً واحداً في آخر خمس مباريات.

وتوقفت مسيرة انتصارات شباب الأهلي المتتالية في الدوري بعد عشر مباريات عندما تعادل مع الوصل في الجولة الماضية، قبل أن يفرض عليه الوحدة التعادل 1-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 16 يوم السبت.

وسيحاول شباب الأهلي العودة إلى الانتصارات من أجل التقدم إلى الصدارة بشكل مؤقت، وانتظار هدية من الوصل عندما يواجه العين في اليوم التالي.

ويوم الأربعاء أيضاً، يحل النصر السادس، والذي تعادل في آخر أربع مباريات، ضيفاً على الشارقة ثامن الترتيب.

ويستضيف خورفكان العاشر برصيد 19 نقطة منافسه دبا صاحب المركز 13، والساعي للهروب من منطقة الهبوط.

وتختتم الجولة يوم الخميس بمباراتين؛ تجمع الأولى بين العين والوصل على استاد هزاع بن زايد، والثانية بين الوحدة وبني ياس.

وسيحاول العين مواصلة مسيرة عدم الخسارة في الدوري وتحقيق انتصار يضمن له البقاء في الصدارة.

فيما سيحاول الوصل، خامس الترتيب برصيد 30 نقطة، تجاوز خسارته المفاجئة أمام بني ياس يوم السبت في مباراة مؤجلة، من أجل العودة إلى الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب.

وسيحل الوحدة ضيفاً على بني ياس صاحب المركز 12 برصيد 17 نقطة، والراغب في الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط.