حسين الشحات على موعد مع التاريخ في كأس العالم للأندية

كان حسين الشحات، لاعب الأهلي المصري على موعد مع التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعدما شارك في لقاء فريقه مع إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الافتتاحي لنسخة المسابقة الحالية، المقامة في الولايات المتحدة.

وتواجد الشحات على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، التي انتهت بالتعادل بدون أهداف في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الأولى في المونديال، الذي يضم أيضا فريقي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، قبل أن يشارك في الدقيقة 65 بدلا من لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان.

وخاض حسين الشحات لقائه الـ16 في مسيرته بمونديال الأندية، ليعزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في العرس العالمي الكبير.

وسبق أن شارك اللاعب المصري في 4 مباريات مع فريق العين الإماراتي، بنسخة المسابقة عام 2018، حينما قاد الفريق لحصد الميدالية الفضية، قبل أن يتواجد مع الأهلي في نسخ المسابقة أعوام 2020 و2021 و2022 و2023، وأخيرا في النسخة الحالية، التي تقام بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى، حيث لعب اليوم لقائه الـ12 في البطولة مع الفريق الأحمر.