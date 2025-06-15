Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
كرة القدم

إمام عاشور لاعب الأهلي يغيب عما تبقى من كأس العالم للأندية

رويترز

أكد الأهلي المصري اليوم الأحد أن لاعب خط الوسط إمام عاشور تعرض لإصابة بكسر في عظمة الترقوة وسيغيب عما تبقى من مباريات الفريق في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025.

وغادر عاشور مباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية الموسعة التي انتهت بالتعادل السلبي، باكيا بعد إصابته في الكتف.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي في تصريحات نقلها حساب النادي على منصة إكس "الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور في أحد المستشفيات في ميامي أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية".

وسقط عاشور، الذي سبق وأن تعرض لإصابة خطيرة في الكتف أثناء اللعب مع منتخب مصر في عام 2024، مبكرا وخرج من الملعب لتلقي العلاج قبل أن يعود سريعا ويهدر انفرادا بعد تمريرة من زميله محمود حسن (تريزيجيه).

لكن هداف الدوري المصري (27 عاما) لم يستطع مواصلة اللعب وطلب التغيير ليغادر الملعب في الدقيقة 14 ويحل محله أحمد سيد (زيزو).