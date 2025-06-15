إمام عاشور لاعب الأهلي يغيب عما تبقى من كأس العالم للأندية

أكد الأهلي المصري اليوم الأحد أن لاعب خط الوسط إمام عاشور تعرض لإصابة بكسر في عظمة الترقوة وسيغيب عما تبقى من مباريات الفريق في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025.

وغادر عاشور مباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية الموسعة التي انتهت بالتعادل السلبي، باكيا بعد إصابته في الكتف.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي في تصريحات نقلها حساب النادي على منصة إكس "الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور في أحد المستشفيات في ميامي أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية".

وسقط عاشور، الذي سبق وأن تعرض لإصابة خطيرة في الكتف أثناء اللعب مع منتخب مصر في عام 2024، مبكرا وخرج من الملعب لتلقي العلاج قبل أن يعود سريعا ويهدر انفرادا بعد تمريرة من زميله محمود حسن (تريزيجيه).

لكن هداف الدوري المصري (27 عاما) لم يستطع مواصلة اللعب وطلب التغيير ليغادر الملعب في الدقيقة 14 ويحل محله أحمد سيد (زيزو).