إيسايلا: انتصارنا على الوصل مثل الأكسجين في معركة البقاء

قال دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن فوز فريقه على الوصل بنتيجة 2 ـ 0 في المباراة المؤجلة من الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين يمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق في صراع البقاء. وأكد إيسايلا في تصريحاته بعد اللقاء أن المباراة كانت تكتيكية إلى حد كبير، مشيراً إلى أن الفوز بالنسبة لبني ياس يشبه «الأكسجين» في معركة الهروب من الهبوط.



وأوضح: «قدمنا مباراة رائعة من الناحية التكتيكية، فالفوز بالنسبة لنا مثل الأكسجين، لأنه يمنح الفريق دفعة للمرحلة المقبلة». وأضاف إيسايلا: بني ياس عانى في بداية المباراة أمام الوصل، خاصة من التسديدات البعيدة، لافتاً إلى أن أخطر فرص المنافس جاءت في الوقت بدل الضائع



وأشار مدرب بني ياس إلى أن فريقه حاول الاعتماد على التمريرات القصيرة واستغلال مصيدة التسلل للخروج بالكرة بشكل صحيح، معرباً عن سعادته بالروح والمعنويات التي ظهر عليها اللاعبون وأن هذا ما كان يبحث عنه.



وختم: نعم تجاوزنا الضغط بعض الشيء لكن رغم أهمية الفوز والثلاث نقاط إلا أن الفارق 4 نقاط فقط مع المنافسين، لذا نسعى للاستفادة من هذا وأن نستفيد من كل مباراة ونلعب بروح وإصرار».