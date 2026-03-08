فيتوريا: أتحمل مسؤولية الخسارة.. وافتقدنا التركيز رغم الـ32 تسديدة

أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الوصل، أنه يتحمل مسؤولية الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام بني ياس، مشيراً إلى أن الفريق افتقد التركيز في اللحظات الهجومية المهمة ولم ينجح في استثمار الفرص الكثيرة التي صنعها خلال اللقاء. وخسر الوصل 0-2 أمام مضيفه بني ياس على ملعب الشامخة في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بدوري المحترفين، ليفرط في فرصة دخول المربع الذهبي.



وقال فيتوريا في تصريحاته عقب المباراة إن المواجهة كانت صعبة كما كان يتوقع، مشدداً على أنه لا توجد مباريات سهلة في الدوري. وأضاف: أتحمل المسؤولية كاملة عن الخسارة، فالأداء لم يكن كما خططنا له قبل المباراة رغم أننا صنعنا الكثير من الفرص.



وأشار المدرب البرتغالي إلى أن فريقه سدد 32 كرة على مرمى المنافس، لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف، في حين استغل بني ياس فرصه بشكل أفضل، وقال: من وجهة نظري كنا نستحق تسجيل هدفين على الأقل، لكن التوفيق لم يكن حليفنا.



وعن أسباب الخسارة، أوضح فيتوريا أن المشكلة الرئيسية كانت في التركيز خلال اللحظات الهجومية الحاسمة، مضيفاً أن الفريق نجح في بناء فرص جيدة، لكنه لم يتمكن من إنهائها بالشكل المطلوب، بينما كان التفوق لبني ياس في الكرات الثابتة.



وأكد مدرب الوصل أن الجهاز الفني سيعمل على معالجة الأخطاء خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الفريق يدخل كل مباراة بهدف تحقيق الفوز دون التركيز المفرط على ترتيب الدوري. وختم فيتوريا تصريحاته بالقول إن الهدف الأساسي هو التحضير الجيد لكل مباراة والتعامل معها بشكل منفصل، معتبراً أن النتائج والترتيب سيأتيان بشكل طبيعي مع تحسن الأداء.