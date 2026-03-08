لاعبون ومدربون بدوري المحترفين: نشعر بالأمان والطمأنينة والحياة طبيعية في الإمارات

أكد عدد من لاعبي ومدربي دوري المحترفين أنهم يشعرون بالأمان والاستقرار في الإمارات رغم الأحداث التي تشهدها المنطقة، مشيرين إلى أن الحياة اليومية والأنشطة الرياضية مستمرة بشكل طبيعي رغم القلق الذي يعبر عنه في بعض وسائل الإعلام بالخارج على خلاف الحقيقة.



وأوضح عدد من لاعبي دوري المحترفين أن الحياة في الإمارات تسير في بيئة آمنة ويشعرون بالطمأنينة، معربين عن امتنانهم لقيادة الدولة ومؤسساتها على التعامل مع مختلف الظروف وتوفير الظروف لكل من يعيش على أرض الإمارات للشعور بالأمان، والقدرة على توفير الحماية ومواصلة الحياة اليومية بشكل طبيعي.



وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس إنه يتم أحيانا المبالغة في نقل الأخبار ونتيجة لذلك معظم القلق يأتي من أفراد عائلاتنا ومن وسائل الإعلام في أوروبا، مضيفاً: «تحدثت مع وسائل إعلام في رومانيا وأكدت أن الحياة في الإمارات تسير بشكل طبيعي ولا يوجد ما يدعو للقلق».



وتابع: شكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشكراً لدولة للإمارات، هنا شعور بالأمان، والجميع يمارس حياته اليومية دون أي اضطراب، فهناك من يذهب إلى الشواطئ في الصباح وإلى مراكز التسوق، وتستمر المباريات والتدريبات بشكل اعتيادي». وأوضح إيسايلا أنه لا أحد سيخاطر دون داع إذا كان الوضع خطيراً، مؤكداً أن إقامة المباريات وحتى التدريبات لم تكن لتقام لو كانت هناك مخاوف حقيقية تتعلق بالسلامة.



من جانبه، قال ماكنزي هانت لاعب المنتخب الوطني إنه على الرغم من أن الفترة الحالية غير مألوفة للجميع، إلا أن هناك شعوراً بالأمان والطمأنينة والثقة في مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن جميع من يعيش على أرض الإمارات. وأضاف: نحن في أفضل دولة في العالم، ونشعر أننا في أيد أمينة، فالحياة طبيعية، ونواصل التركيز على تدريباتنا اليومية ومبارياتنا.



وأردف: الحياة اليومية لم تتغير بالنسبة لنا كلاعبين، فنحن نخوض التدريبات بصورة طبيعية، وإقامة المباريات أيضاً دليل على أن الوضع آمن، كل هذا يأتي من الثقة بقدرات الدولة على الحفاظ على أمن الجميع وضمان استمرار الحياة بصورة طبيعية.



وأعرب النيجيري سافيور غودوين لاعب بني ياس عن سعادته بالتواجد في الإمارات واللعب في صفوف الفريق في موسمه الأول، مشيراً إلى أنه لم يجد اختلافاً بسبب الأوضاع الحالية، حيث إن الوضع آمن ولا يدعو للقلق والجميع يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي، مشدداً على أن الوضع آمن في الإمارات وأبوظبي، والجميع يقوم بدوره من أجل ضمان الأمن والاستقرار.







